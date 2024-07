Que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia vayan a ser padres ha convertido a sus respectivas madres en protagonistas de la crónica social. Hijos de Terelu Campos y Mar Flores, los futuros papás son, como será su bebé, ‘famosos de cuna’. Pero más allá de todo lo que tienen en común, hay mucha diferencia entre sus famosas madres y la manera que ambas están teniendo de gestionar la noticia. Ya en la exclusiva inicial, en la que Alejandra y Carlo daban la buena nueva, ambos hablaban con discreción acerca de cómo sus familias habían recibido la noticia. Unas palabras que fueron analizadas en las distintas tertulias de televisión y que reflejaban, para los comentaristas del papel cuché, mucha más sorpresa y resignación que felicidad.

Mar Flores, en Madrid. (Foto: Gtres)

Dos semanas después del posado de los futuros padres, Mar Flores ha hecho lo propio en la misma cabecera. Un reportaje que, tal y como asegura la revista en su introducción, ya estaba pactado con motivo de su 55 cumpleaños, antes de conocerse que iba a ser abuela. Pero no es el único detalle del que se ha querido dejar constancia, ya que ¡HOLA! especifica que por esta entrevista no se ha pagado un solo euro a su protagonista. Un detalle de lo más llamativo ya que es habitual que los personajes de la crónica social cobren por posados así, no siendo en ningún caso criticable, y sin que haya, por lo general, especificación alguna al respecto, obviando prácticamente siempre este tipo de información.

Terelu Campos con Carlo Costanzia. (Foto: ¡De Viernes!)

Llama la atención que se deje constancia de este dato justo unos días después de que Terelu Campos haya vuelto a Telecinco para conceder una entrevista en ‘De Viernes’ hablando sobre la futura maternidad de su hija con el hijo de Mar Flores. Un regreso a los platós de la cadena en la que tantos años participó como colaboradora y presentadora de ‘Sálvame’ que, según se ha publicado, podría haberle reportado cerca de 100.000 euros. Además de un fichaje como colaboradora. Dos maneras muy distintas pero igual de lícitas de gestionar esta inesperada bomba familiar que les une para siempre. Una unión inédita ya que, a pesar de tener a mucha gente en común y haberse movido toda su vida por los mismos circuitos sociales, la relación entre Terelu y Mar es nula, siendo además, la amistad con Nuria González de la primera motivo de enfrentamiento indirecto entre ellas.

¿Será su nieto o nieta en común suficiente para que las dos abuelas acerquen posturas? Solo el tiempo lo dirá