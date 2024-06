Meli Camacho responde a Carmen Borrego tras acusarla de mentir: "No me dijo que me sentara detrás suyo"

Meli Camacho ha callado durante muchísimos años por respeto a la memoria de su gran amiga María Teresa Campos pero las últimas palabras de Carmen Borrego le han animado a contar su verdad. La misa de la discordia en honor a la periodista, celebrada este pasado lunes 17 de junio en la Iglesia de Santa María de Caná (Pozuelo de Alarcón) ha reabierto viejas heridas.

La actitud de las hijas de María Teresa con la prensa y con el círculo íntimo de su progenitora se han convertido en objeto de debate. Casi a la misma hora que los asistentes al servicio religioso llegaban a la parroquia, Gustavo Guillermo se sentaba en el plató de TardeAR para dar su versión acerca del porqué no fue invitado a ir.

Carmen Borrego y Rocío Carrasco, en la misa en honor a María Teresa Campos. (Foto: Gtres)

¿Qué pasó realmente durante la misa? Pasadas una horas, Meli se quejó amargamente del «ninguneo» que sufrió y de la ausencia de verdaderos amigos de María Teresa, como el caso de su chófer, persona de máxima confianza y casi un hijo para ella. Tanto fue así que en una conversación con este y otros medios ha dejado caer que nunca más va a ir a un evento organizado por sus hijas.

Estas palabras han llegado a oídos de Carmen Borrego hace unas horas. La hija pequeña de María Teresa Campos ocupaba su puesto de colaboradora en el Club Social de Vamos a ver y contestaba a Meli con firmeza. Carmen se incomodó, se alteró e incluso llegó a levantarse de su asiento: «Si tienes un problema cuenta conmigo, si quieres que sea tú amiga, lo seré… pero quitémonos las caretas todos. «No cuentes conmigo si quieres tener un problema porque yo sí que sigo respetando a mi madre. No es verdad lo que cuentas».

Carmen Borrego, en Mediaset (Foto: Telecinco)

Carmen Borrego aseguraba que invitó a Meli Camacho a sentarse detrás suya en la iglesia y que eso, bajo su punto de vista, no era tratarla mal. Además, le hacía una petición tanto a Gustavo como a la íntima amiga de Teresa: «En nombre de mi madre os pido que paréis. Os ruego que respetéis la memoria de mi madre que tanto os quiso y tanto os ayudó. Si la habéis querido, demostrarlo».

La respuesta de Meli Camacho a Carmen Borrego

Tan solo unos segundos después de que Carmen Borrego pronunciara estas palabras, Look se ha puesto en contacto para obtener la primera reacción de Meli Camacho.

La periodista María Teresa Campos y Meli Camacho (Foto: Gtres)

La periodista ha recibido el golpe con perplejidad y cierta indignación, por lo que ha querido dejar las cosas claras: «Carmen Borrego miente. Entramos en la iglesia, me la encontré en el pasillo, estaba muy acelerada. Nos dimos dos besos, le preguntó dónde nos teníamos que sentar y me dijo que donde quisiéramos. El único sitio que quedaba en la iglesia era detrás suyo, pero nunca me dijo que nos pusiéramos ahí». Y añade un gesto revelador: «Una vez sentada, le toqué el hombro a su marido y me volvió la cara de mala gana. Después, vino su hija, me vio y no me saludó. Con otros invitados no tuvieron el mismo trato», zanja.

Durante su intervención en Vamos a ver, Carmen Borrego hablaba de una conversación con Meli Camacho para pedirle «un favor personal». En esa charla, Meli nos reconoce que le preguntó si iban a hacer algún homenaje por el cumpleaños de María Teresa: «Me dijo que ella el 18 de junio se iba a quedar en su casa, pero que podíamos quedar para tomar unas cervezas si yo quería». Y añade: «Me dijo que lo hablaría con su hermana y a los días me dijo dónde iban a hacer la misa y cuándo.