En un polígono industrial y entre restos de escombros y basura. Este es el lugar que el Ayuntamiento de Málaga ha escogido para rendir homenaje a María Teresa Campos cuando se cumple un año de su muerte. Esta decisión ha generado cierto debate pues, a diferencia de otras figuras ilustres, la vía no estará en el centro de Málaga, algo que fue solicitado en un principio por las hijas de Campos, Terelu Campos y Carmen Borrego.

Fue el 5 de septiembre de 2023, día en el que María Teresa Campos murió, cuando Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, informó que la próxima Comisión de Calles del Ayuntamiento iba a aprobar darle su nombre a un espacio de la ciudad. Lo hizo a través de su perfil en X (antes Twitter). «La próxima Comisión de Calles del Ayuntamiento de Málaga aprobará darle su nombre a un espacio de la ciudad», escribió el primer edil. De igual forma, el político reconoció que María Teresa siempre fue una comunicadora «pionera y excepcional» que siempre presumió de Málaga, «una estrella que se le cayó a Dios en un descuido, como ella misma dijo en su pregón de la Feria de Málaga, en el año 2001», añadió.

La calle en honor a María Teresa Campos recibirá el nombre Periodista María Teresa Campos. El término periodista fue una petición especial de Terelu Campos y Carmen Borrego, quienes consideran importante destacar la profesión de su madre. La vía estará ubicada cerca de la Carretera de Cádiz de la capital de la provincia homónima, situada en la comunidad autónoma de Andalucía. Esta es una zona, en propias palabras de lo vecinos que, si bien tiene planes de desarollo y expansión en los próximos años, en la actualidad está «desolada, mal cuidada y apartada».

Sus hijas, de acuerdo con la ubicación

Aunque por el momento no se conoce cómo se ha decidido este enclave o en base a qué, lo cierto es que las hijas de la veterana presentadora han visitado ya la zona escogida y no han mostrado ninguna protesta al respecto. Así lo ha afirmado el periodista Kike Calleja en un intento por desmentir cualquier rumor sobre el descontento de la familia. «Ellas no tienen ningún problema, es falso», ha asegurado. Una afirmación muy en consonancia a las palabras de Silvia Taulés sobre este asunto. Según la periodista, las mismas Terelu Campos y Carmen Borrego le han confirmado que están contentas con el lugar donde se ubicará la calle que llevará el nombre de su madre.