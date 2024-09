El 5 de septiembre de 2023, el mundo de la comunicación lamentaba la pérdida María Teresa Campos, que falleció a los 82 años de edad. Este jueves, cuando se cumple un año de su muerte, una de sus hijas, Carmen Borrego, ha acudido a su puesto de trabajo en el plató de Vamos a ver, en Telecinco, para rendirle un emotivo homenaje. Carmen ha destacado el carácter familiar de María Teresa Campos al tiempo que ha repasado la trayectoria profesional de la veterana presentadora. Un punto, este último, en el que ha aprovechado para dirigirse a Joaquín Prat.

Carmen Borrego ha comparado al presentador del espacio antes citado con su madre, ante la atenta mirada y sorpresa del propio Joaquín y del resto de colaboradores presentes en plató. «Ahora que ya llevo casi un año aquí te digo una cosa: Cada día me recuerdas más a ella», ha dicho Carmen en referencia a las similitudes a la hora de trabajar entre su compañero y su madre. Unas palabras que Prat ha agradecido, visiblemente emocionado. «Éste era su plato. Primero fue el de ella, luego el de Ana, y ahora es el nuestro. Antes también fue el plató de El precio justo, que presentó mi padre», ha dicho.

Aunque no conocemos el día a día y manías de Joaquín Prat en televisión, lo cierto es que sí que guarda semejanzas con María Teresa Campos en lo profesional. Al igual que la veterana presentadora, los comienzos de Joaquín Prat en la comunicación se remontan a la radio. El presentador ha trabajado para Radio Nacional de España, Onda Cero y la Cadena SER (primero en Radio Valencia), entre otras. Además, en televisión, Joaquín Prat destaca por su papel en programas de entretenimiento y actualidad de éxito, como lo hizo María Teresa Campos con ¡Qué tiempo tan feliz!, Nacidas para cantar o Día a día.

La participación más notoria de Joaquín Prat en la pequeña pantalla, hasta el momento, ha sido en El Programa de Ana Rosa como copresentador y colaborador, cubriendo temas de actualidad, política y crónica social. El danés ha conducido otros espacios como Cuatro al día o Ya es mediodía.

Carmen Borrego lanza un contundente mensaje a su hijo

Carmen Borrego ha aprovechado el homenaje a su madre para lanzar un breve pero contundente mensaje a su hijo, José María Almoguera, de quien lleva varios meses distanciado. De igual modo, también ha dedicado unas palabras a su ex nuera, Paola Olmedo, quien ha concedido una entrevista a la revista Semana en la que ha cargado dura y nuevamente contra la hermana de Terelu Campos. «Su amor me está ayudando a gestionar lo que me está pasando, lo he vivido y mamado de ella. Mi madre no hubiera permitido que mi hermana y yo no nos habláramos. Si ella estuviera y estuviera bien ella no habría permitido que esto estuviera pasando. Os pido que la respetemos, te lo digo a ti Paola, a ti Jose no lo hagamos no lo destruyamos», ha dicho Carmen.