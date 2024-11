Terelu Campos revela las dificultades físicas que padece y que pueden dificultar su papel como abuela

La llegada del hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia es inminente. Fue el pasado mes de mayo cuando la nieta de María Teresa Campos anunció que estaba embarazada y, desde entonces, lo cierto es que ha intentado tratar el asunto desde la máxima discreción posible. Tanto es así que ni si quiera ha confirmado el nombre del pequeño, al igual que tampoco ha revelado la fecha exacta en la que saldrá de cuentas. Sea como fuere, cabe recordar que fue ella misma la que destacó en la revista del saludo que llegaría a término en el mes de diciembre, por lo que el nacimiento es probable que ocurra en breve.

Conscientes de que la dulce espera está llegando a su fin, Terelu Campos reveló durante el cumpleaños de su hermana, Carmen Borrego, cómo están viviendo estos últimos momentos de embarazo. Refiriéndose a la llegada del pequeño, destacó que «seguro que es antes de que acabe el año». Además, comentó frente a las cámaras que «no se sabía cuando porque no era una cosa programada», pero que esperara que fuera antes de nochebuena y que celebraran la Navidad con un miembro más en la familia.

En cuanto a su papel como abuela primeriza, Terelu desvelaba que había ciertas dificultades físicas que muy probablemente le dificultarían hacer algunas actividades con su nieto: «No sé si me podré tirar por el suelo con el niño. Yo estoy impedida. Yo tengo una rodilla hecha polvo, una doble mastectomía… Hay cosas que a mí me cuestan mucho», expresaba. Justificando sus palabras, añadía que aunque vivía como «una persona normal», «desgraciadamente en muchas cosas no podía serlo». No obstante, quiso recalcar que, pese a todo, intentará ser «la mejor abuela que pueda».

«Estoy loca por ver al bebé», decía, al mismo tiempo que reconocía que, aunque le había costado comenzar a comprarle cosas, ya se había animado a ello dado lo avanzado que está el embarazo. «Voy poco a poco. Además, ella es un poco así también, le gusta tener cierta precaución», expresaba.

El cáncer por el que atravesó

Además de reconocer que tiene problemas en la rodilla, de los cuales no se tienen mayores detalles, Terelu Campos también ha hecho referencia a la doble mastectomía a la que se sometió en 2018 con el objetivo de prevenir sufrir, por tercera vez, un cáncer de mama. Y es que a sus 59 años, la hija de María Teresa Campos ha visto golpeada su vida en dos ocasiones por la enfermedad mencionada. A principios de 2012 le detectaron un primer tumor y, seis años después, se enfrentó al segundo». «Yo tomé una decisión muy radical, muy trascendental y muy importante para el resto de mi vida, que fue esa doble mastectomía, y eso ha conllevado algunas dificultades en mi vida diaria, que está menos normalizada que hace cinco años cuando me la realicé», manifestó en el programa Sálvame.