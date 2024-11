José María Almoguera ha vuelto a reaparecer públicamente para asistir a la presentación de Gladiator 2, cita que ha tenido lugar en Madrid. En el marco de este evento, el nieto de María Teresa Campos ha hablado de su esfera personal. Al ser preguntado sobre los encuentros entre su hijo y Carmen Borrego se ha pronunciado, aunque no ha querido entrar en muchos detalles.

El reportero ha querido saber si esos encuentros han tenido lugar en casa de su tía Terelu Campos, quien hace de intermediaria en el distanciamiento entre madre e hijo. «Lo hemos hecho en diferentes sitios», ha confesado. Segundos después ha indicado que no quería hablar más del tema y se ha blindado.

José María Almoguera en un evento. (Foto: Gtres)

También ha hablado sobre la relación con su prima, Alejandra Rubio. «Estamos en stand by, pero no es por mi parte», ha asegurado. También ha dicho que no conoce personalmente a Carlo Costanzia, pareja de la colaboradora de televisión. «No tengo el placer de conocer a su novio Carlo», ha dicho.

Cómo afronta las Navidades

Comienza la cuenta atrás para una de las épocas más especiales y familiares del año: la Navidad. Sin embargo, el escenario al que se enfrenta José María Almoguera tiene un horizonte incierto, dado que se encuentra en pleno distanciamiento familiar con su madre. Sobre este tema también se ha pronunciado. «De momento no hay nada hablado, ya veremos cómo vamos gestionando las cosas», ha indicado.

Carmen Borrego reaparece en televisión

Este 12 de noviembre, Carmen Borrego ha reaparecido en Vamos a ver después de que su hijo hiciera las declaraciones expuestas. Durante su intervención en el citado espacio, la hija de María Teresa Campos ha recalcado que ella nunca ha expuesto a sus hijos. «Mi hijo se expuso en una exclusiva que cobró él, no yo», ha indicado. «No he hablado de él en la vida hasta que él dio ese paso», ha añadido, al mismo tiempo que ha puntualizado que no tienen relación.

Carmen Borrego en el plató de ‘¡De Viernes!’. (Foto. Telecinco)

«Sí que quiero dejar claro en mi defensa que nunca he hablado mal de mi hijo. (…) Lo que he hecho siempre es defenderlo. Nunca he dicho que sea un mal hijo», ha dicho y ha rematado diciendo que lo que no quiere es tener más conflicto con él.

Un esperado cara a cara

Fue el pasado 8 de noviembre cuando madre e hijo vivieron un intenso cara a cara en ¡De Viernes!, espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco. «Estoy nerviosa. Para mí esta noche es uno de los peores escenarios que me hubiera imaginado. Después de tantos meses podría decir que estoy preparada, pero creo que las madres estamos poco preparadas. A lo mejor también hay comentarios míos que a él no le gustan», dijo en un primer momento Carmen. Por su parte, Almoguera también manifestó sus inquietudes antes de mirar a los ojos de su madre. «En ningún momento me lo hubiera imaginado y estoy igual de nervioso que el otro día. Espero que salgamos como estamos y no peor», dijo.

Después, José María puso sobre la mesa lo que le había dolido de su progenitora. «A mí me ha dolido que se haya dicho que yo he sido un mal hijo y hasta esta noche ella no lo haya negado, porque eso no es verdad y es duro, yo nunca he hecho nada como para que se elucubre sobre los supuestos problemas que yo le he dado a mi madre», expresó. «Esto no lo pensaba contar, pero llegados a este punto lo voy a contar. Mi madre y yo intentamos ir a un mediador para arreglar las cosas», desveló también. Pese a que aquel reencuentro televisivo podría haber propiciado un acercamiento entre ellos, lo cierto es que, por ahora, las cosas continúan igual.