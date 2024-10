El distanciamiento entre José María Almoguera y Carmen Borrego no ha llegado a su fin. Sin embargo, madre e hijo han tenido un pequeño acercamiento en medio de la guerra mediática que están viviendo. El televisivo aseguró que pese a estar enfrentado con su progenitora no iba a poner impedimento en que viera a su hijo.

Una noticia que Carmen recibió con emoción. «Estoy súper contenta de poder reencontrarme con mi nieto. Es lo que he pedido a gritos y sigo esperándolo con los brazos abiertos», confesó la hija de María Teresa Campos en Vamos a ver.

José María Almoguera en un evento. (Foto: Gtres)

Ahora, José María Almoguera ha confirmado que ha cumplido su promesa. Almoguera ha reaparecido en un evento en Madrid y después de posar en el photocall habilitado ha atendido a los medios de comunicación. Al ser preguntado sobre este asunto ha respondido con rotundidad. «Yo si digo algo lo cumplo siempre», ha indicado.

Carmen Borrego en televisión (Foto: Telecinco)

Por otro lado, José María Almoguera también ha hablado del encuentro que tuvo con su madre en ¡De Viernes!, espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco. «¿Queréis daros un beso y un abrazo, ya que os tenéis tan cerca, para poner fin a todo?», expresó la presentadora. Sin embargo, madre e hijo indicaron que de hacerlo lo harían de una manera privada. «Nosotros nos despedimos y ya está. Seguimos exactamente igual que estábamos. De momento, yo voy a seguir mejorando en mi mismo», ha comentado ahora José María.

José María Almoguera posando. (Foto: Gtres)

Las palabras de Carmen Borrego

Tras el encuentro que tuvieron en televisión, Carmen Borrego visitó el plató de Vamos a ver, donde expresó cómo vivió aquel episodio con su hijo. «La situación está igual. Es muy complicado. El viernes comprendí a mi hijo y entendí que ha sufrido mucho y que ha sufrido solo. Me habría gustado que tuviese mi hombro para llorar, pero en ese momento él no quiso. […] Creo que entender lo que cuenta me acerca más a mi hijo y ya veremos lo que pasa», comenzó diciendo. «No voy a contar lo que pasó, pero abrazo como tal no hubo. Me da igual lo que digan, pero no fue un abrazo y no lo voy a contar porque no voy a seguir estirando el chicle», añadió.

Sin embargo, pese a estas declaraciones, muchos de sus compañeros aseguraron que hubo testigos que les vieron abrazarse por los pasillos de la cadena de Fuencarral una vez terminó el espacio. «El encuentro podría haber sido de otra manera si no hubiese habido gente con móviles intentando grabarnos. Yo quería que esto fuese privado y no voy a televisar un abrazo con mi hijo», puntualizó la hermana de Terelu Campos.