Carmen Borrego y José María Almoguera cara a cara en un plató: todo lo que se sabe

Ha llegado el día. Después de varios meses enfrentados, Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera, se reencontrarán por primera vez, delante de las cámaras, este viernes 11 de octubre. Lo harán durante la emisión del programa ¡De viernes! donde cabe la posibilidad de que decidan acercar posturas. La relación entre ambos lleva siendo tensa desde que la hija de María Teresa Campos regresó de Supervivientes, pero todo se intensificó cuando José María concedió una exclusiva a una conocida revista del país tras su ruptura con Paola Olmedo. En ella, dejó claro que rompía todo tipo de relaciones con su progenitora, algo que avivó aún más el conflicto familiar.

Ahora, después de varios meses de desencuentro, madre e hijo mantendrán esa conversación pendiente, que tanta expectación ha generado recientemente, con el fin de saldar cuentas. Además, tendrán la oportunidad de reaccionar en directo a los reproches que se han dedicado mutuamente en los últimos tiempos, algo que puede marcar un antes y un después en su relación, tanto para bien como para mal.

La presencia de ambos en el espacio televisivo mencionado sucederá en un día marcado en el calendario para el clan Campos, y es que es el cumpleaños de Carmen. La colaboradora de Vamos a ver cumple 58 años y tal vez, si consigue perdonarse con su hijo tras conversar con él en el plató de ¡De viernes!, puede recibir el regalo que más ha pedido en las últimas semanas: poder ejercer plenamente su papel de abuela con su único nieto.

Su última interacción pública

Cabe destacar que hace tan solo una semana, José María Almoguera se sentó en el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona para hablar largo y tendido sobre el conflicto familiar que mantiene con progenitora. No obstante, lejos de incrementar el enfrentamiento, el joven tendió su mano para que su madre pudiera ejercer de abuela con su hijo, algo que provocó que Carmen Borrego decidiera entrar en directo al programa, a través de una llamada telefónica. Fue entonces cuando la hermana de Terelu Campos protagonizó un momento que se ha convertido en protagonista de numerosos titulares en la última semana.

Carmen Borrego en '¡De viernes!'.

«Le agradezco que me tienda la mano como abuela. No le voy a echar en cara que esté ahí. Aunque tenga dolor, sigo siendo madre y sigo sin entender muchísimas cosas. No le voy a cerrar la puerta ni a mi hijo ni a mi nieto, pero las cosas hay que hablarlas. […] Mi madre alucinaría con lo que está pasando esta noche. Mi hijo es el hombre de mi vida, pero no puede serlo a cualquier precio», lamentaba.

José María Almoguera en '¡De viernes!'.

José María confesó que no se esperaba esta reacción y muchos colaboradores consideraron que el tono que utilizó no fue el correcto. Es por ello por lo que hay quien piensa que la reconciliación entre madre e hijo aún está lejos, pese a que hayan decidido sentarse a hablar cara a cara. Sea como fuere, habrá que esperar a que se emita el programa para conocer las intenciones de cada uno.