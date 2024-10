Carmen Borrego frena el encuentro de José María Almoguera y Terelu Campos: "No me lo esperaba"

José María Almoguera y Carmen Borrego están en guerra, pero el joven ha decidido alzar una bandera blanca para entrar en un periodo de paz. Eso sí, primero necesita sanar sus heridas emocionales y entender qué hay detrás del comportamiento que ha tenido su madre. José María ha dado una entrevista en un conocido programa de televisión y allí se ha encontrado con Terelu Campos. Carmen, al darse cuenta de lo que estaba pasando, ha frenado la intervención para hacer una llamada telefónica.

La tía de Alejandra Rubio se ha puesto en contacto con José María Almoguera en pleno directo. Le ha dado las gracias por las palabras que le había dedicado y ha decidido emprender una nueva etapa. «No me lo esperaba», ha empezado diciendo. «Creo que mi hijo y yo tenemos muchas conversaciones pendientes, muchas cosas de las que hablar. Le agradezco el ofrecimiento que me acaba de hacer. Creo que tenemos que solucionar las cosas y los niños no son culpables de nada», ha declarado la colaboradora.

Terelu Campos durante la entrevista de su sobrino. (Foto: Gtres)

Carmen estaba haciendo referencia a la propuesta que le ha hecho Almoguera. A pesar de haber diferencias entre ellos, el joven no va a impedir que su madre vea a su nieto, fruto de su breve matrimonio con Paola Olmedo.

«Ten paciencia. Me he equivocado en muchas cosas, lo asumo. Quiero que veas a mi hijo y de que hagas de abuela. Ya veremos la manera, porque nuestra relación de momento no va a mejorar, pero no voy a privar de ello a mi hijo», ha comentado José en ¡De Viernes!

José María Almoguera asume sus errores

Carmen Borrego creía que el encuentro entre Terelu Campos y José María Almoguera iba a ser muy duro, pero se equivocaba. El entrevistado de Santi Acosta incluso ha llegado a reconocer sus errores y se ha comprometido a dar marcha atrás, aunque necesita su tiempo.

José María Almoguera durante su entrevista. (Foto: Gtres)

El hijo de Carmen todavía no ha superado su ruptura con Paola Olmedo, por eso no quiere empezar ninguna relación sentimental nueva. «Yo tengo que sanar y ser capaz de sanar el daño que he tenido. Una vez que esté sano podré enfrentarme a tener una relación con ello. Es muy complicado intentar hacer feliz a una persona».

Terelu Campos se ha mostrado comprensiva. Entiende que su sobrino ha pasado situaciones delicadas y ha intentado ponerse en su lugar. Piensa que es relativamente normal que haya pagado su malestar con personas que no se lo merecen, pero le ha dado un consejo: que nunca se olvide de quienes son sus verdaderos apoyos. «Incluso egoístamente, teniendo hijos, la familia es un pilar importante. Para vosotros sé que la abuela también lo ha sido. Espero que vuestras diferencias se vayan curando».

Después de escuchar a su tía, Almoguera ha llegado a una conclusión: «Viendo las cosas con perspectiva es un error mío».

La emoción de Carmen Borrego

Carmen Borrego en Madrid. (Foto: Gtres)

Carmen se ha dado cuenta de que la guerra contra su primogénito cada vez está más cerca, a pesar de que todavía quedan muchas cosas en el aire. «Estoy segura de que no ha dejado de quererme. Hablo con dolor, vuelvo a tender la mano, a mi nieto, por supuesto, que es inocente de todo».

José María quiere que su hijo tenga contacto con las Campos y se ha propuesto cambiar en este sentido. «Mi lugar de madre siempre estará, aunque me hayan hecho mucho daño. Esto no es de ahora, aunque agradezco enormemente que me tienda la mano como abuela», ha comentado Borrego tras la entrevista de su hijo mediante una llamada en directo.