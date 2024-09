Paola Olmedo hace una importante confesión que sorprenderá mucho a Carmen Borrego

Paola Olmedo ha confesado algo importante. José María Almoguera no fue sincero con Carmen Borrego y le dio una dirección de hospital falsa cuando nació su hijo. El joven tenía miedo de que su madre filtrase este dato a la prensa y quería proteger la intimidad del bebé. Carmen siempre ha pensado que detrás de esta iniciativa estaba Paola, pero la esteticista ha confesado que ella no tuvo nada que ver.

Un conocido espacio de televisión ha encontrado a Olmedo después de la entrevista que ha dado José María Almoguera en Telecinco. Una reportera le ha preguntado por la mentira piadosa que le contaron a Carmen Borrego cuando nació su primer nieto. «No hay que hablar en plural nunca», ha declarado al respecto. De esta forma ha dejado claro que fue una decisión unilateral.

Paola Olmedo durante su última intervención. (Foto: Telecinco)

Antes de escuchar las declaraciones de Paola, el programa Fiesta adelantó que esta confesión iba a marcar un antes y un después. «Va a dar un giro radical a toda esta historia porque es la primera vez que se desvincula de una historia importante». Olmedo ha dado un paso atrás y ha responsabilizado a José María de lo que sucedió cuando nació su hijo.

Las declaraciones de Paola Olmedo

Paola Olmedo ha dado una pequeña entrevista en Fiesta. Ha sido escueta, pero ha recalcado que no se siente cómoda con la situación. «Yo creo que a nadie», le ha respondido a la reportera cuando esta le ha preguntado si le gustaba ver a su ex marido en esa situación. También ha reconocido: «Todo esto me cansa». Sin embargo, quiere que la verdad vea la luz cuanto antes.

Carmen Borrego pensaba que José María Almoguera le mintió cuando nació su hijo porque quería cumplir con las órdenes de Paola. El problema es que ella no está detrás de esto, ha contado su versión y ahora la hermana de Terelu Campos estará realmente sorprendida. «Yo ahí no tengo nada que ver», recalca la esteticista.

Las críticas a Carmen Borrego

El programa que presenta Emma García ha analizado la situación desde el origen. Todo empezó cuando Carmen Borrego anunció en la revista Lecturas que iba a ser abuela. José María Almoguera y Paola Olmedo no querían que esta noticia trascendiera. Así comenzó la guerra y todo hace pensar que quedan muchas batallas por delante.

‘Fiesta’ analizando la situación de Camren Borrego. (Foto: Telecinco)

«En ningún momento tuvo empatía por su hijo», ha declarado Belén Rodríguez, quien hasta hace muy poco era íntima amiga de la familia Campos.

Alexia Rivas ha valorado la sinceridad de Paola. Cree que tiene derecho a participar activamente en esta historia porque le han acusado de atrevimientos que nunca ha cometido. Después de escuchar las palabras de Olmedo le ha animado a que exponga su punto de vista de una forma más detallada. «Lo que deja claro es que entre ellos ha habido diferencias. A mí me gustaría que ella diera una entrevista y que contase cuáles son esas diferencias».

¿Por qué se rompió el matrimonio?

José María Almoguera en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

José María Almoguera ha dado una entrevista en ¡De Viernes! Por fin ha contado el verdadero motivo de su separación de Paola Olmedo. Según su versión, todo ha sido por «un desgaste». Ambos tomaron la decisión antes de que fuera demasiado tarde, pues querían tener buena relación por el bien del hijo que tienen en común. No son pocos los que creen que con el paso del tiempo van a volver, de hecho Carmen todavía no sabe en qué punto se encuentra el ex matrimonio y no descarta ninguna posibildiad.