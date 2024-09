Comienza la cuenta atrás. José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, está a punto de sentarse en el plató de ¡De Viernes!, en Telecinco, para contar lo que ha callado durante años, en sus propias palabras, y responder a su madre en la que será su primera entrevista en televisión. «Los silencios no me han beneficiado. Estoy preparado para poder sentarme y contar lo que ha pasado», dice el hijo de la televisiva en el avance del programa. Esta entrevista de José María Almoguera se produce apenas unos días después de que el joven ofreciera una entrevista en exclusiva a la revista Lecturas, en la que aseguró que no confía en su madre. «No sé dónde empieza el personaje y dónde mi madre. No confío en ella. La relación está rota», dijo.

José María Almoguera aclará todas las dudas al respecto del distanciamiento que mantiene con su madre desde que la ex colaboradora de Sálvame anunciara que su hijo iba a convertirse en papá primerizo en 2002 y ella, por ende, en abuela. Además, José María ahondará en algunos aspectos hasta ahora desconocidos de su padre. «Tienes seis años cuando tus padres se separan, ¿cómo vives esa separación? En aquella época, era complicado que el padre se quedara con la custodia de los menores. En la demanda de divorcio de tu madre se le acusa de abandono del hogar. Se habló de malos hábitos de tu madre y se la cuestionó como madre», se oye decir a Santi Acosta, presentador del programa. Unas palabras que, de ser respondidas por José María, podrían dinamitar todavía más su relación con Carmen Borrego.

José María Almoguera en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Al margen de su madre, José María Almoguera también tendrá que hacer frente a otras cuestiones que han copado titulares en la crónica social de nuestro país en los últimos meses, como su reciente separación de Paola Olmedo. La pareja anunció su separación el pasado mes de abril tras dos años de casados y un hijo común, Marc. Entonces, Carmen Borrego se encontraba concursante en Supervivientes 2024.

Fue en mayo de 2022 cuando José María Almoguera y Paola Olmedo se dieron el sí, quiero en Madrid, rodeados de su familia y amigos más cercanos. Entre ellos, María Teresa Campos. Un año más tarde, el 4 de junio de 2023, el matrimonio dio la bienvenida a su hijo, convirtiendo a Carmen Borrego en abuela y a la fallecida presentadora en bisabuela.

Carmen Borrego estará presente en el plató de ‘¡De Viernes!’

Sea lo que sea lo que cuente José María Almoguera, lo cierto es que lo hará con su madre en plató. Fue la propia Carmen Borrego quien confirmó esta información en el programa Vamos a ver hace escasos días. «Evidentemente, si pudiera evitar estar en ese plató mientras que escucho su entrevista, no lo vería. No sé si estoy preparada, no tengo ni idea de lo que va a contar y que cualquier cosa me va a hacer daño porque estoy absolutamente vulnerable con este tema», comenzó diciendo.

Carmen Borrego en el programa ‘Vamos a ver’, en Telecinco. (Foto: Telecinco)

«En el mes de agosto adquiero un compromiso contractual con Mandarina y el programa ¡De viernes!, sin pensar que esto podría ocurrir. Es más, en ese contrato pongo cláusulas como que no me siento con mi hijo o con mi exnuera, pero no está puesto que no asista a un programa donde esté grabada una entrevista con mi hijo. Se han portado muy bien conmigo porque lo tendría que haber hecho la semana pasada, pero no podía», añadió la hija de María Teresa Campos.