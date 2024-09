Cuando parecía que la polémica entre Carmen Borrego y su ex nuera, Paola Olmedo, había llegado a su fin tras la separación de la joven y José María Almoguera, la esteticista ha dado un nuevo paso al frente y ha concedido una entrevista, en exclusiva, a una conocida revista del corazón en España. Paola ha hablado con el firme objetivo de defenderse de las críticas y de las polémicas que lleva arrastrando durante los últimos meses. En especial, lo ha hecho sobre la tensa relación que mantenía con la madre de su ex marido y su reciente ruptura con José María tras dos años de casados y un hijo en común.

Paola Olmedo ha asegurado que no va a perdorar «nunca» que Carmen Borrego «vendiera» el embarazo de su único hijo en común con José María Almoguera sin consulta previa. Asimismo, ha negado tajantemente que vaya a darse una nueva oportunidad sentimental con el hijo de Carmen. «Nos llevábamos bien hasta que vendió mi embarazo. No voy a perdonar nunca que Carmen vendiera mi embarazo sin mi consentimiento y sin consultarme. Lo pasé muy mal, con mucho estrés, y no estaba ni de tres meses (…) José es un chico muy inmaduro. Yo no puedo estar con alguien a quien le tengo que indicar si está o no actuando bien. Veo definitiva la ruptura porque estoy bien, estoy demasiado bien. Y demasiado tranquila», señala sobre», han sido sus palabras.

Estas, además de despertar la reacción de la propia Carmen Borrego, cuentan ya con la opinión pública (a medias) de otro miembro de la familia Campos: José Carlos Bernal. El marido de la ex colaboradora de Sálvame ha sido captado por las cámaras de Gtres en las inmediaciones de su domicilio en Madrid, hace escasos minutos. Preguntado expresamente por ello, José Carlos se ha mostrado tan relajado como esquivo con los reporteros presentes en el lugar. El empresario se ha limitado a repetir que Carmen Borrego se encuentra «bien», sin entrar en detalles ante la dura entrevista de la ex mujer de José María Almoguera. «De verdad, gracias. Está bien, gracias. De verdad», ha dicho.

José Carlos Bernal, cabe destacar, suele mantenerse alejado – al menos públicamente-, de los asuntos que conciernen a la familia de su esposa. Son contadas las veces, de hecho, que el marido de Carmen Borrego ha roto su propia norma y superado el ‘temor’ de aparecer ante los medios de comunicación.

José Carlos Bernal, en Madrid. (Foto: Gtres)

Alejandra Rubio responde a las acusaciones de Paola Olmedo

Más tajante que José Carlos Bernal ha sido Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos se ha estrenado, este mismo miércoles, como colaboradora del programa Vamos a ver, en Telecinco, de modo que se ha visto practicamente obligada a comentar la entrevista que Paola Olmedo ha concecido a la revista Semana. Alejandra ha desmentido que su tía Carmen vendiera la exclusiva antes citada sin el consentimiento previo de su hijo y de Paola Olmedo. «Si fuera verdad… no es verdad. Lo que tengo entendido, esa exclusiva estaba firmada entre los tres y entonces salen una serie de audios donde Paola pone a parir a mi tía Carmen», ha dicho.

Tras esto, la hija de Terelu Campos ha reflexionado: «Creo que después Paola sintió un poco de vergüenza, cómo iba a hacer ahora la exclusiva y se retiran… ¿Qué pasa? Que esa exclusiva ya estaba firmada, Carmen lo que hizo fue cumplir con el contrato y lo que estaba firmado».