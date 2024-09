Alejandra Rubio planta cara a las críticas de su verano con Carlo Costanzia

Este miércoles, 4 de septiembre, Alejandra Rubio ha debutado en Vamos a ver. Una nueva etapa televisiva que afronta con ilusión. Nada más hacer su presentación, la hija de Terelu Campos, que no ha dejado de sonreír, ha asegurado lo bien que se encuentra en este momento clave de su vida.

La nieta de la difunta María Teresa Campos se encuentra en su sexto mes de embarazo. De esta manera, si todo va según lo previsto será a finales de año cuando de a luz a su primer hijo fruto de su relación con Carlo Costanzia. Precisamente, sobre su historia de amor se ha pronunciado durante su primera intervención en el plató de Telecinco.

Alejandra Rubio debuta en ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

Después de circular varios rumores acerca de una presunta crisis entre la pareja, Alejandra se ha pronunciado y ha asegurado que no son ciertos. «Son cosas surrealistas que no pasan», ha dicho.

Responde a las críticas

Fue en junio, cuando Alejandra y Carlo anunciaron a golpe de entrevista en la revista ¡Hola! que iban a ser padres. En el momento en el que se dio a conocer esta buena nueva se trasladaron hasta Ibiza, enclave vip por excelencia durante la temporada estival.

Alejandra Rubio en su debut en ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

Fueron fotografiados en actitud cómplice a bordo de un yate blanco de grandes dimensiones. Sobre esto también ha hablado la nueva colaboradora del formato que pertenece al holding italiano. «A ver, dicen vacaciones de lujo como si nos hubiéramos dejado un dineral y la verdad es que no tenemos esa suerte. Yo es verdad que tenía una serie de colaboraciones este verano por trabajos que había hecho años atrás, como por ejemplo en una cadena de hoteles», ha asegurado. «Al final eso te facilita las vacaciones y tenemos esa suerte. Y el barco también es un préstamo, entonces no. Nada de vacaciones de lujo», ha proseguido, explicando así cómo se ha costeado el viaje a la citada isla. «Entonces, si tenemos la oportunidad la aprovechamos», ha añadido.

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio, en Ibiza. (Foto: Gtres)

Dulce espera

Tras aclarar este asunto por el que ha recibido varias críticas durante el verano, Alejandra ha hablado de su embarazo. «Estoy de seis meses», ha dicho, feliz. Sin embargo, no ha querido revelar el sexo del bebé que viene en camino.

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio de vacaciones. (Foto: Gtres)

Ha sido entonces, cuando Joaquín Prat ha preguntado si lo iba a desvelar en algún momento. «No o igual sí. No sé, depende», ha indicado Alejandra Rubio, asegurando también que no le gustaría hacer un Gender Reveal (revelación de sexo) porque no le gusta ese tipo de tradiciones. «Me espanta», ha comentado, entre risas. Pese a la insistencia del presentador y los colaboradores, la influencer no ha querido revelar esta incógnita. De esta manera, Alejandra Rubio ha hecho su debut como colaboradora en el programa en el que coincidirá en el plató con su tía, Carmen Borrego.