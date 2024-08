La extraña reacción de Alejandra Rubio con la prensa ante la mudanza de Carlo Costanzia a su casa

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han dado un importante paso en su relación. Según reveló el pasado fin de semana el programa D Corazón, la pareja ha decidido empezar a vivir juntos antes del nacimiento de su primer hijo, previsto para el próximo mes de diciembre. De acuerdo con la información proporcionada por el programa de la cadena pública, ha sido el hijo de Mar Flores quien se ha trasladado a la casa de la influencer, ubicada en la zona madrileña de Aravaca. Por el momento, ninguno de los dos ha comentado la noticia, aunque la reacción de Alejandra Rubio al ser preguntada por la prensa ha llamado bastante la atención en las últimas horas.

La nieta de María Teresa Campos se encontraba en los alrededores del portal de su domicilio y, tras escuchar la pregunta de los reporteros sobre la supuesta convivencia que habría iniciado con su chico, se mostraba visiblemente molesta. Limitándose a decir que estaba todo genial y sin entrar en ningún detalle más, Alejandra cambiaba de tema y pedía que no grabaran las puertas de su casa. «No me grabéis la casa. Es que siempre me hacéis lo mismo. Me da miedo de verdad, no sé cómo decirlo», manifestaba. Posteriormente, sin más dilación, entraba al portal.

Alejandra Rubio en Madrid. (Foto: Gtres)

Sin duda, su reacción después de publicarse informaciones que señalan que habría empezado a vivir con Carlo no era la esperada. No obstante, lo cierto es que sigue siendo reacia a compartir datos sobre su vida privada, más allá de los estrictamente necesarios por el personaje público que es. Es por ello por lo que prefiere seguir manteniendo bajo un auténtico misterio si ha decidido dar este importante paso en su relación con el actor de Toy Boy.

Nueva vida para Carlo

Hasta ahora, Carlo Costanzia vivía en Vallecas pero, en las últimas semanas, una periodista del espacio televisivo mencionado ha podido comprobar como el piso en el que residía el joven lleva un tiempo con las persianas bajadas, además de que hace bastante que no se le ve paseando a su perro por dicho lugar.

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio en Sevilla. (Foto: Gtres)

De ser esto cierto, el joven habría terminado su etapa en la zona en la que vivía hasta ahora porque, según sus propias palabras, era donde su economía se lo permitía. Fue en el programa ¡De viernes! cuando Carlo aseguró que no llegaba a fin de mes y que vivía en un barrio obrero para poder pagar un alquiler bajo. Ahora, de ser Aravaca su nuevo lugar de residencia, lo que está claro es que el tipo de vida que está experimentado a día de hoy se aleja mucho de lo que a principios de año decía tener.

¿Rumores de boda?

La sonrisa que se le escapó a Carlo Costanzia al preguntarle sobre una posible boda con Alejandra Rubio. (Foto: Gtres)

A estas informaciones de una posible convivencia se suman rumores de boda. Rumores que el propio Carlo también contestó de una forma curiosa hace tan solo unos días, optando por una mezcla de risa nerviosa y evasión que han disparado todo tipo de especulaciones al respecto. No obstante, cabe recordar que hace tan solo unos meses, aseguraba «que era muy pronto para hablar de boda». ¿Habrá cambiado de opinión? ¿O su reacción habrá sido fruto de un momento incómodo ante las cámaras?