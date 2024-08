Carlo Costanzia, cuenta atrás para conocer el futuro de sus hermanos Pietro y Rocco

El paréntesis del verano les ha servido a Carlo Costanzia y Alejandra Rubio para desconectar después de los 6 meses más agitados de sus vidas. Los polémicos comienzos de su romance, su brutal exposición pública, los problemas con la Justicia del hijo de Mar Flores y el niño que ambos esperan. Demasiados frentes abiertos que durante julio y agosto se han atenuado, y a los que hay que sumar otro conflicto que atañe directamente a Carlo: la complicadísima situación de sus hermanos Pietro y Rocco, de quienes hay novedades muy importantes que Look ha podido conocer en exclusiva.

Los jóvenes italianos continúan en prisión preventiva desde que fueran arrestados el pasado mes de marzo por la agresión con machete a otro hombre. Después de meses de ardua investigación y pesquisas por parte de la Justicia, el magistrado italiano encargado del caso está preparado para cerrar al fin una instrucción que se ha alargado más de lo deseado.

Carlo Costanzia, con sus hermanos Rocco y Pietro (Foto; Redes Sociales).

Una vez termine el mes de agosto, inhabil en la jurisdicción social, se producirá la clausura de la investigación. En otras palabras, septiembre traerá la resolución del problema familiar que envuelve indirectamente a Carlo Costanzia. Dos son las opciones posibles para Pietro y Rocco: absolución o ser juzgados. En Italia existe la creencia de que tendrán que sentarse delante del juez y serán condenados, si bien no dejan de ser opiniones a la espera de hechos refutados.

Este digital ha podido acceder a fuentes muy cercanas a la instrucción del caso, quienes han deslizado una frase del juez realmente reveladora. Después de concluir la investigación, el magistrado ha definido la trama de los hermanos como «una investigación muy compleja al más puro estilo telenovela». Y no solo eso, sino que deja entrever un desenlace que será muy sonado: «Habrá mucho que escribir».

Otro aspecto novedoso es que la Fiscalía de Turín se puso en contacto con la Justicia española recientemente. Querían conocer los antecedentes de Pietro en España, es decir, aquellos pequeños delitos -robos- que cometió durante su etapa como estudiante en Barcelona. De hecho, cuando le detuvieron tras el supuesto machetazo, sus palabras fueron: «¿Es por lo que hice en España?».

Carlo Costanzia y su hermano, Rocco (Foto: Gtres y LinkedIn).

Por si alguien no lo recuerda, los que serán tíos del primer hijo de Alejandra Rubio se enfrentan al peso de la Justicia. Pietro apuñaló a un joven italiano en su pierna porque «acosaba a mi novia», según declaró él mismo ante los fiscales encargados del caso, Mario Bendoni y Davide Pretti. «Quería darle una lección, golpearlo, pero no matarlo, ni tan siquiera herirlo de gravedad», apuntó.

El juez cree que hubo premeditación en el ataque, algo que pone muy complicada la situación para Pietro y Rocco Costanzia, cómplice este último por ayudarlo a huir de la escena del crimen. El desenlace del caso más peliagudo de la familia Costanzia entra en su recta final.

Carlo Costanzia, en deuda con la Justicia

Los supuestos delitos a los que se enfrentan sus hermanos es algo que a Carlo Costanzia le quita el sueño. Sus únicas declaraciones sobre el asunto las concedió durante su entrevista en De Viernes, el pasado mes de mayo. Allí explicó cómo fue este truculento episodio y exculpó a Rocco. Sin embargo,al margen de sus hermanos, los problemas legales no suenan extraños para él.

No hay que olvidar que sigue cumpliendo su deuda con la Justicia. Hace casi un año que fue procesado por un delito de estafa, por valor de más de 92.000 euros, relacionado con la compraventa de coches de alta gama. Carlo Costanzia fue condenado a 21 meses de prisión. No tuvo privación de libertad completa ya que la pena no alcanzaba los dos años, pero sí que está obligado a pernoctar en un centro de reinserción social a las afueras de Madrid, donde sigue yendo, pero disfrutando cada vez de más permisos.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en Sevilla. (Foto: Gtres)

Son esas autorizaciones las que le han permitido empezar a construir su vida junto a Alejandra Rubio. Para cuando nazca su hijo, Carlo estará a punto de haber saldado su condena. Mientras llega ese feliz momento, la pareja se adapta como pueden a la situación de Carlo Costanzia. Han pasado el verano viajando a Ibiza, Málaga o Galicia, antes de que llegue septiembre, fecha de reinicio para todos los proyectos. Si los primeros meses de relación sentimental los pasaron en el piso bajo que el yerno de Terelu Campos alquiló en Vallecas, ahora han dado un paso de gigante al mudarse al coqueto piso de Alejandra en Aravaca. Allí poseen muchas más comodidades y disponen de todo lo necesario para iniciarse en la tarea de ser padres primerizos.