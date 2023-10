Desde hace unos meses, el nombre de Carlo Costanzia suena con fuerza en nuestro país (y no por nada bueno). El hijo de Mar Flores fue condenado el pasado junio por la Audiencia Provincial de Málaga por un delito de estafa continuada a través de un negocio de compraventa de coches de alta gama. Ahora, la justicia tiene malas noticias para él.

El joven, al tener una condena de 21 meses de prisión, pidió no ingresar en la cárcel, pero el juez ha desestimado su petición: «Los condenados no son merecedores del beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta, toda vez que no se trata de unos delincuentes primarios o puntuales». Tanto Costanzia como su socio pagaron 100 mil euros a los damnificados de su trama en concepto de reparación de daños; movimiento con el que no ha podido evitar la prisión. Pero, más allá de este revés judicial que ha hecho al hijo de Mar Flores sentarse en el banquillo, ¿qué datos se conocen de su vida?

Carlo Costanzia en la MBFWM / Gtres

De él se sabe que nació con la fama debajo del brazo, que su infancia no fue nada fácil y que empezó a perder contacto con su madre cuando tomó la decisión de irse a Italia a vivir con su progenitor. Con tan solo 10 años empezó a probar el alcohol, el tabaco, el hachís… y empezaron las adicciones. Una etapa complicada en la que el bullying también estuvo muy presente: «No solo me pegan e insultan… Todo tipo de insultos inherentes a mi madre, que, como hijo, me molestan mucho». Una vez cumplida la mayoría de edad, tomó la decisión de regresar a Madrid y luchar por su sueño de ser actor y músico. Pero, para costearse esa vida que siempre ha querido y labrarse un futuro que no estuviera relacionado con sus padres, el joven empezó trabajando en bar limpiando platos y pidió ayuda por Instagram: «Busco trabajo para noches y fin de semanas en discotecas, bares, pubs y locales».

Carlo Costanzia y Mar Flores en la década de los 90 / Gtres

Y pronto consiguió lo que buscaba. Toy Boy le fichó como stripper en la ficción, lo que supuso su salto a la fama. Su nombre llegó hasta los lugares más recónditos del mundo bajo la etiqueta de Jairo. También formó parte del elenco de Fuimos canciones y compartió cartel con María Castro y Miren Ibarguren en El juego de las llaves. Cabe destacar también su faceta como modelo, siguiendo así el legado de su madre. Carlo era habitual en las pasarelas, siendo la última de ellas antes del escándalo la de la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida. Eso sí, donde no ha triunfado como él esperaba ha sido en la música. El italiano lanzó el verano pasado su tema No me llames, pero su nombre no fue portada de revistas por ese motivo.

Carlo Costanzia en el Festival de Málaga / Gtres

De su vida más personal se sabe que, en septiembre de 2022, compartía una historia de amor con la conocida actriz Michelle Calvó; historia de amor de la que no se saben detalles después de que la justicia haya condenado al italiano a 21 meses de prisión, pero que se terminó tras este último varapalo legal.