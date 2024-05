Negro horizonte para los hermanos encarcelados de Carlo Costanzia: la Justicia arrincona a Pietro y Rocco

Pietro y Rocco, los hermanos de Carlo Costanzia, hijo de la modelo española Mar Flores, continúan encarcelados por presuntamente intentar asesinar a otro joven italiano por celos. El suceso tuvo lugar el pasado mes de marzo en el barrio turinés de Mirafiori. Desde entonces, ambos han sido privados de libertad hasta que se finalice la instrucción del caso. Varios abogados y declaraciones después, la situación se ha puesto mucho más complicada, a razón de los últimos acontecimientos surgidos en la causa penal abierta contra ellos.

Las principales novedades las arroja el Tribunal de Revisión italiano. El órgano judicial ha podido probar que el ataque a O.B fue «una emboscada» y que estaba premeditado. Para ello, han corroborado que Pietro Costanzia acudió a una cuchillería el pasado 7 de febrero pocas horas antes de acudir a casa de la futura víctima. En otras palabras, ya intentó quitarle la vida semanas antes del ataque definitivo.

Carlo Costanzia y Pietro Costanzia (Foto: Redes sociales)

Las malas noticias para los hermanos de Carlo Costanzia no terminan ahí. El otro implicado en el supuesto conato de homicidio es su otro hermano, Rocco, quien conducía la scooter con la que huyeron tras apuñalar a O.B. El agredido corrió el riesgo de morir a causa de la fuerte hemorragia. Su vena y arteria poplítea quedaron completamente dañadas y la cabeza del peroné quedó fracturada. Como consecuencia, tuvieron que amputarle de urgencia su pierna izquierda.

Rocco Costanzia había solicitado la libertad provisional a la espera del juicio, alegando que no conocía las intenciones de su hermano Pietro. Una versión que los tribunales han tirado abajo al considerar probado que no podía ignorar el gran tamaño del arma empleada para cometer el crimen, un machete de entre 40 y 60 centímetros de largo, dado que era imposible esconderlo bajo la chaqueta. En este sentido, hay que destacar que la Policía no ha logrado encontrar el arma homicida.

La coartada victimista de Rocco no ha convencido a la Justicia, que sostiene que este actuó como «cómplice determinante» en la cruenta agresión. Lo hizo bloqueando a la novia de la víctima y luego haciendo desaparecer los pasaportes, amén de que era el conductor de la scooter.

Carlo Costanzia con su hermano Rocco y un amigo./ Mediaset

Este doble jarro de agua fría hace que los hermanos de Carlo Costanzia continúen en prisión preventiva, a la espera de que se concluya la instrucción y se celebre un juicio para el que sus esperanzas de salir indemnes empiezan a ser una quimera. Entre otras razones, por la evolución que está experimentando el caso.

Los hermanos de Carlo Costanzia, contra las cuerdas

Hay que recordar que, en su última declaración ante los fiscales encargados del caso, Mario Bendoni y Davide Pretti, Prieto Costanzia reconoció la agresión, pero matizó su propósito: «Quería darle una lección, golpearlo, pero no matarlo, ni tan siquiera herirlo de gravedad». Tras su violenta reacción se escondía que el agredido -O.B-habría «acosado» a la pareja de Pietro, según sus propias palabras, intentando tener sexo con ella sin su consentimiento. Además, se lamentó del resultado final: «No pensé que lo hubiera lastimado así , esas no eran mis intenciones».

A eso se le suma la denuncia presentada por otro joven italiano, quien reveló en su testimonial ante la Policía que Pietro le golpeó con una barra de hierro en la cabeza, y que solo pudo escapar haciéndose el muerto.