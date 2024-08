Carmen Borrego se pronunció públicamente, este lunes, sobre su distanciamiento con su hijo, José María Almoguera. Lo hizo tras ver que el joven había respondido a las últimas declaraciones de Edmundo Arrocet en ¡De Viernes!, y se había mostrado dispuesto, asimismo, a aceptar el reto que la propia Carmen lanzaba hace varios en Vamos a ver, bautizado como El Bor-reto, como un movimiento de apoyo a la fallecida María Teresa Campos. «Por mi abuela, siempre», fueron las palabras de José María. «A mí me parece lógico todo lo que haga por su abuela, él la ha querido muchísimo. Para ella, era el hombre de su vida», respondió Carmen Borrego, dejando claro el importante papel que tuvo María Teresa Campos en la vida de su nieto.

Pero las palabras de Carmen no quedaron ahí. Ante la sorpresa de los colaboradores presentes en plató, la hermana de Terelu Campos lanzó un duro reproche y llamamiento, a partes iguales, a su hijo. Aprovechando la alusión de José María a su abuela, Carmen quiso recordar al joven que ella también lo es gracias al hijo que él tuvo en común con su ya ex pareja Paola Olmedo, si bien no estaría ejerciendo como tal debido a su enfrentamiento. «Aprovechando que hablas de tu abuela, te digo desde aquí que yo también soy abuela y me gustaría poder disfrutar de mi nieto, porque tú has tenido una abuela maravillosa que te lo ha dado todo», comenzó diciendo Carmen.

Carmen Borrego, en el programa ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

«Las abuelas somos muy importantes en la vida de nuestros nietos. Mi niñez no la entendería sin mi abuela. ¿Por qué no intentamos que pueda ejercer de abuela? ¿Qué culpa tiene ese niño? Te pido desde aquí que me dejes ejercer de abuela», ha añadido la colaboradora no sin antes aclarar, eso sí, que no ha tomado, ni pretendería hacerlo al menos de momento, medidas legales contra su hijo y la madre de la criatura, para poder ver a su nieto. «Las cosas se tienen que hacer desde el amor, el cariño y el respeto. Ese niño se merece a su abuela», apuntó.

Unas palabras, sea como fuere, que no habrían gustado en absoluto al protagonista en cuestión. José María Almoguera ha sido captado por las cámaras de Gtres en la tarde de este martes y, preguntado expresamente por ello, se ha limitado a decir: «Os agradecería que no hablarais de mi hijo». José María se ha mostrado muy serio y cabizbajo con las preguntas de los reporteros, y no ha querido ahondar en detalles acerca de qué le han parecido las palabras de su madre.

José María Almoguera, por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Del mismo modo, José María Almoguera no ha querido pronunciarse sobre el estado de su relación con Carmen Borrego, ni sobre sus intenciones (o no) de reconciliarse con ella. Fue hace escasos meses, cabe recordar, cuando José María Almoguera y su esposa anunciaron al mundo su separación a golpe de exclusiva, arremetiendo además sin piedad contra Carmen Borrego por haber desvelado el embarazo de Paola sin consentimiento previo. «Mi madre me decepcionó cuando vendió nuestro embarazo (…) Si mi abuela no hubiese muerto, seguiría sin hablarme con mi madre», aseguró el joven en la revista Semana. Unas palabras que desencadenarían un conflicto familiar sin precedentes que dura hasta hoy.