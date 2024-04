José María y Paola vuelven a la carga: la segunda parte de su entrevista

Cuando parecía que las declaraciones de José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego, y su todavía mujer, Paola, habían llegado a su fín tras su tan sonada entrevista a una conocida revista de la crónica social de nuestro país, hace justo una semana; Jorge Borrajo, director de la publicación, ha adelantado que hay una segunda parte, con muchas más declaraciones, que verá la luz en los quioscos, en las próximas horas. En la entrevista que concedieron el hijo de la colaboradora y Paola Olmedo, cabe recordar, los dos jóvenes arremetían contra la propia Carmen Borrego, quien ya se encuentra en España tras su paso por Supervivientes 2024. «Si mi abuela no hubiese muerto, seguiría sin hablarme con mi madre», sentenciaba Almoguera.

Jorge Borrajo ha desvelado que las declaraciones que llenará las páginas de la revista esta semana, no son fruto de una nueva entrevista de José María y Paola al medio de comunicación en cuestión, sino que «nosotros recogemos un poco las respuestas de la entrevista que se quedaron fuera, no dimos tanta importancia al tema de cuando Carmen cuenta que Paola está embarazada y si cobraron por ello. Esto se comenta durante la entrevista, lo pasamos un poco por alto y hemos querido ofrecer la versión de ellos contaba de manera amplia», ha dicho durante en el programa TardeAR, de Telecinco, en la tarde de este martes.

Jorge Borrajo, en el programa ‘TardeAR’./ Telecinco

«Creo que José María no va a hablar más, hasta donde sé lo está pasando verdaderamente mal», ha añadido el director de Semana, que considera, además, que los protagonistas se han arrepentido de la entrevista. «Hasta donde yo sé, sí. Era necesario aclarar varios puntos que se han estado tratando esta semana y por los que creo que se les ha acribillado un poquito. El motivo de la entrevista era explicar los motivos de la separación», ha asegurado Jorge.

Al respecto de esto último, precisamente, el colaborador de TardeAR ha asegurado que José María y Paola están verdaderamente separados. De hecho, habrían dejado ya de convivir. «Cuando hablamos con él ya llevaba dos semanas sin vivir con Paola bajo el mismo techo. En la entrevista querían acallar que no hay terceras personas. Ellos querían explicar en primera persona los motivos, el hecho de que la den conjunta es porque quieren demostrar que deciden separar caminos, pero que ellos se quieren y que la relación va a ser maravillosa. Tienen cosas en común, pero el amor se termina y tienen que poner fin», dice.

Alejandra Rubio sentencia a José María Almoguera

Aunque la intención primera de José María Almoguera y Paola Olmedo, en propias palabras de Jorge Borrajo, no era otro que el de contar los motivos de su separación, sus declaraciones han caído como un jarro de agua fría sobre algunos de sus allegados. Entre ellos, Alejandra Rubio, que ha vuelto a aprovechar su aparición en Así es la vida para hacer referencia a su primo.

«Estoy de los enfados hasta el gorro. Eres nieto de quien eres, hijo de quien eres, sobrino de quien eres, vas a tener prensa. Lo siento por ti. Es la familia en la que has nacido. No puedes hacer nada al respecto (…) La prensa malgasta siempre y Málaga es un foco de prensa. A mí me pasa», ha dicho, visiblemente molesta con el hijo de Carmen Borrego por sus últimas declaraciones.