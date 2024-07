Los conflictos que hicieron sonar el nombre Candela Peña antes de arrasar con ‘El Caso Asunta’

Este 14 de julio Candela Peña está celebrando su cumpleaños, pero ¿cómo la logrado hacerse tan popular en los últimos meses? La actriz ha estado nominada a los Premios Goya en seis ocasiones y tiene a sus espaldas una dilatada trayectoria profesional que le ha convertido en un icono. Sin embargo, su papel protagonista en El Caso Asunta, la famosa serie de Netflix basada en el crimen de Asunta Basterra, le ha convertido en un icono.

Aprovechando sus 51 años, vamos a recopilar las polémicas más sonadas que han salpicado a Candela Peña durante su carrera. Antes de entrar en detalles hay que tener en cuenta un aspecto fundamental: la libertad es la bandera que caracteriza a esta actriz, por eso ha participado en tantos revuelos. No le tiene miedo a nada, de ahí que su ejército de fans no haya dejado de crecer.

Su experiencia como Rosario Porto

Meterse en la piel de Rosario Porto, la presunta asesina de Asunta Basterra, no le resultó una tarea sencilla. Lo primero que tuvo que hacer es empaparse del acento gallego. Candela Peña se instaló durante unos meses en un hotel y todo lo que giraba alrededor de su vida tenía que ver con el proyecto que estaba protagonizando en Netflix. ¿El problema? Que de alguna forma esto le sirvió para acercarse a Rosario, algo que no todo el mundo entiende.

Hay que dejar claro que Candela en ningún momento ha justificado el comportamiento de Rosario, pero se ha negado a juzgarla, una postura muy normal teniendo en cuenta los brillantes valores de la actriz. Sin embargo, algunos espectadores no han sabido entender esta posición.

Candela Peña, en los Premios Feroz. (Foto: Gtres)

Lo cierto es que Candela se metió tanto en la piel de la madre de Asunta que en su primer día de rodaje tuvo un pequeño accidente. Al verse tan caracterizada le dio ansiedad y su equipo tuvo que llamar a la ambulancia. Casualmente la mujer que se encargó de ella había sido compañera de Rosario Porto y al verla vestida de la gallega sufrió un shock.

Candela Peña lucha por la libertad

Uno de los momentos más controvertidos en la trayectoria mediática de Candela Peña tuvo lugar hace unos años, cuando publicó una foto en ropa interior. Según contó en A solas con, el pódcast de Vicky Martín Berrocal, no imaginaba que se fuera a formar tanto revuelo por un gesto tan simple.

«Publiqué una foto en un hotel, de esto que estás haciendo dieta y bueno. En un hotel, ya ves tú. Estaba en Cádiz antes de una función y me vi en bragas y dije pues voy a hacer una foto». A pesar de que tiene a sus espaldas un ejército de fans, recibió comentarios poco cariñosos. «Las mujeres son súper crueles. Me decían: ‘¿No te da vergüenza?’. ¿Vergüenza de qué? Esto lo puede hacer una tía de 20 años y no pasa nada».

Su experiencia con David Broncano

Candela Peña, en ‘La Resistencia. (Foto: Moviestar +)

Después de ganar tres Premios Goya y de haber rodado casi 40 películas, Candela Peña dio un giro a su carrera y empezó a trabajar con David Broncano en La Resistencia. La actriz ejerció de colaboradora en algunos programas después de acudir como invitada y cautivar al presentador con su sentido del humor.

Enseguida conectó con los espectadores de Moviestar +. Candela sabe ganarse el cariño del público, por eso lleva tanto años en la industria del espectáculo. Eso sí, su carrera no ha sido lineal. Según ha contado ella misma, hay temporadas en las que se ha visto obligada a pedir ayuda para cubrir el 100% de sus gastos.