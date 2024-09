Después de conversar con los vecinos del edificio en el que se estaría alojando José María Almoguera, Nuria ha compartido un detalle interesante sobre la nueva vida del hijo de Carmen Borrego. Y es que apesar de que las informaciones sugerían que el ex trabajador de Así es la vida se había mudado a un piso de alquiler, todo indica que no es el caso y que estaría viviendo con una mujer y su hija. «Me dicen que está viviendo con una mujer y con una chica, concretamente una madre y su hija. No es un piso compartido ni una habitación alquilada porque esta señora lleva mucho tiempo viviendo aquí y nunca ha negociado con su domicilio», ha contado Chavero.

Según la periodista, la dueña de esta vivienda no es familia de José María Almoguera ni tampoco del Clan Campos. Se trata de una amiga del joven en cuya vivienda ya se habría alojado en más de una ocasión durante sus idas y venidas con Paola Olmedo antes de que la ex pareja anunciara su separación. «No tienen nada de parentesco y me aseguran que se les ve habitualmente haciendo planes juntos fuera de la casa. Suponemos que es algo transitorio pero ahora mismo está aquí», ha dicho la colaboradora. Unas palabras que ha ampliado Kike Calleja. «Me dicen que esta señora es una amiga y que ya estuvo viviendo en esta casa. Cuando rompió con Paola, le dijo que podía volver a su casa», ha asegurado el colaborador del programa. Preocupación por Carmen Borrego tras la última entrevista de José María Almoguera

Los últimos ataques públicos de José María Almoguera a su madre, Carmen Borrego, han supuesto un enorme varapalo para la ex colaboradora de Sálvame. Así lo ha asegurado el propio Joaquín Prat en directo, en el programa antes citado. «Me mandó un mensaje diciendo que ha tocado fondo», ha revelado Joaquín Prat con el semblante serio. «Me dice que no se quiere sentar en un plató hasta que la situación se relaje, sobre todo ella, porque no quiere decir cosas de las que se arrepiente toda la vida», ha añadido el presentador.