Esta noticia surge en un momento complicado para José María a nivel laboral, tras la cancelación del programa en el que se encontraba trabajando tras las cámaras, Así es la vida; y después de meses de especulaciones y rumores acerca de su vida amorosa, pues pese a que la separación de José María Almoguera se hizo pública hace cuatro meses; lo cierto es que desde entonces, los rumores sobre una posible reconciliación con Paola Olmedo no han cesado. De hecho, fueron varios los medios de comunicación que aseguraron que José María y Paola habían vuelto tras ser vistos pasando un fin de semana juntos y celebrando el cumpleaños de su hijo en común.

La reacción de Paola Olmedio y Carmen Borrego

José María Almoguera no se ha pronunciado al respecto de las imágenes descritas. Sí lo ha hecho, no obstante, Carmen Borrego, pese a la relación distante que mentienen madre e hijo. «No tenía ni idea», ha asegurado la ex colaboradora de Sálvame por medio de la colaboradora de TardeAR, Letizia Requejo.

Del mismo modo, la reacción de Paola Olmedo a la noticia no se ha hecho esperar gracias a un reportero del programa que se ha desplazado hasta su lugar de trabajo para enseñárle las imágenes, en directo. «Su reacción me ha llamado la atención. Ella me atendió con una sonrisa permanente y, a pesar de enseñarle la portada, no borró en ningún momento esa sonrisa. Le hizo zoom a la foto de la portada, analizando los tatuajes de la chica para ver si la conocía, pero no», ha dicho el reportero. Paola, en sus propias palabras, nno sentiría «ni frío ni calor» ante la noticia. Según la ex de José María, ella también ha pasado página.