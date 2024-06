El hijo en común de José María Almoguera y Paola Olmedo cumplió este martes, 4 de junio, su primer año de vida. Un día que si bien se esperaba que la ex pareja celebrará conjuntamente -bien es sabido que pese a su separación ambos mantienen una cordial relación por el bien del menor-, resultó con el pequeño en los brazos de su madre y en compañía, también, de su abuela materna. Pero sin rastro del hijo de Carmen Borrego. Así lo muestran las imágenes a las que ha tenido acceso este digital.

A primera hora de la mañana, Paola Olmedo se dejó ver, junto al pequeño, primero en las inmediaciones de su casa y, después, en los alrededores de la escuela infantil donde el nieto de Carmen Borrego permaneció durante unas horas. Ya por la tarde, Olmedo fue a recoger a su hijo al mismo lugar. Esta vez, en compañía de su madre para, los tres, aprovechar la tarde de aniversario para dar un paseo por las calles de Madrid.

Paola Olmedo, junto a su hijo en común con José María Almoguera. (Foto: Gtres)

Durante toda la secuencia, José María Almoguera no aparece en las instantáneas y, de hecho, por las horas en que sucede, se puede entender que el hijo de Carmen Borrego se encontraba trabajando en Así es la vida, en Telecinco. El programa a los mandos de Sandra Barneda y César Muñoz que, precisamente dejará de estar en la parilla de la cadena insignia de Mediaset en los próximos meses, dejando el futuro laboral de José María en el aire. Fue hace escasos días cuando trascendido la noticia de que Así es la vida iba a ser oficialmente cancelado el próximo mes de julio.

José María Almoguera coincide con su madre en televisión

El mismo día en que su hijo Marc cumplió 1 año se ha sabido que José María Almoguera y su madre, Carmen Borrego, se reencontraron en los pasillos de Mediaset el pasado jueves 30 de mayo. Ha sido la periodista Letizia Requejo, colaboradora habitual del programa TardeAR, quien ha desvelado la noticia en el espacio a los mandos de Ana Rosa Quintana. «Carmen ha hecho todo y más por ponerse en contacto y me imagino que no habrá habido ningún tipo de respuesta, pero lo importante es que podemos confirmar que Carmen Borrego y José María, después de haber estado tres meses más que alejados se han vuelto a ver», ha comenzado diciendo.

«Se vieron aquí los dos, madre e hijo se cruzaron. Me dicen que Carmen fue directa a saludar a su hijo o por lo menos darle un abrazo, algo cordial, pero José María le retira la cara y directamente pasa de saludar a su madre. Es decir, no hubo encuentro de ningún tipo y no hablaron. Había varios testigos, por lo que la información no llega por parte de ninguno de los protagonistas», ha añadido.