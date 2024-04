La dolencia que une a la Reina Letizia con José María Aznar

La Reina Letizia sufre desde hace varios años un fuerte dolor en los pies a consecuencia de una metatarsalgia y de un neuroma de Morton en el pie izquierdo, motivo por el cual, la esposa de Felipe VI tuvo que permanecer sentada en la cena de gala que los reyes Máxima y Guillermo ofrecieron en honor de Sus Majestades el pasado miércoles en el Palacio Real de Ámsterdam. La imagen de doña Letizia, sentada durante el besamanos ha dado la vuelta al mundo, debido a que es la primera vez que se ve a la Reina en una situación similar.

Doña Letizia padece esta dolencia desde hace varios años. Ella misma lo comentó en una recepción en el Palacio Real en 2022. Desde entonces, aunque hay ocasiones en las que la Reina lleva zapatos altos porque las circunstancias así lo requieren, ha hecho un importante cambio en el tipo de calzado que suele utilizar, tanto en actos oficiales, como en salidas privadas. La esposa de Felipe VI recurre a tacones más bajos y a calzado más cómodo, que le permite aguantar mejor de pie y evitar lo más posible los dolores.

La Reina Letizia, sentada en el Palacio Real de Ámsterdam. (Foto: Gtres)

Aunque no se conoce con exactitud el tipo de tratamiento que sigue la Reina para el neuroma de Morton, todo apunta a que, de momento, no se ha sometido a una intervención quirúrgica. Lo más probable es que los profesionales que tratan a doña Letizia le hayan indicado otro tipo de tratamientos, como fisioterapia, plantillas, analgésicos o infiltraciones, entre otros.

Sin embargo, podría darse la situación de que, finalmente, tenga que pasar por quirófano. Algo que tuvo que hacer el ex presidente del Gobierno, José María Aznar. El mandatario también sufrió un neuroma de Morton hace varios años, en concreto, en el año 2002. Tal como trascendió en su momento, Aznar se sometió a una intervención quirúrgica en la Clínica Cemtro de Madrid, por un neuroma de Morton en el pie derecho. La operación fue realizada por el doctor Pedro Guillén, con anestesia local, y el ex presidente se recuperó de manera satisfactoria.

La dolencia de Aznar y la Reina Letizia

Este digital ha podido hablar con Raúl Ramos, podólogo responsable de Podoactiva Olavide, experto en cirugía del pie y especialista en biomecánica, para conocer más detalles de esta dolencia y su tratamiento.

«El neuroma de Morton es una fibrosis que se produce en el nervio que discurre entre el tercer y el cuarto metatarsiano. Hay veces que salen entre el segundo y el tercer dedo, que se llama neuroma de Morton del segundo espacio o neuroma de Hauser, pero lo más habitual es entre el tercer y el cuarto dedo», explica el especialista, que recalca que suele producirse por el uso de calzado muy estrecho, que presiona el nervio y este comienza a engrosarse hasta que se produce una fibrosis.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PODOACTIVA (@podoactiva)

La sintomatología varía según cada paciente, y los tratamientos se pautan en función de la gravedad y el tamaño del neuroma. «Lo principal es no molestar al nervio, y la mejor manera cambiando el calzado. Por eso la Reina Letizia ha reducido la altura de los tacones, y va con zapatos más anchos, aunque haya ocasiones en las que, por los eventos a los que asiste, tenga que ponerse zapatos que le molesten», explica Raúl Ramos.

La Reina Letizia, con Máxima de Holanda, en un acto. (Foto: Gtres)

A pesar de que la vimos sentada en el besamanos, al día siguiente ya se calzó de nuevo unos zapatos de tacón bajo y punta estrecha, lo cual, según el experto, puede deberse a que se le haya aplicado algún tratamiento puntual: «No sabemos si se ha tomado alguna medicación, si le han hecho una infiltración puntual o le han hecho algún tratamiento. Es una solución momentánea, porque el neuroma no se ha eliminado, y reacciona a la compresión, sobre todo», recalca.

Según comenta Raúl Ramos, hay varias opciones de tratamiento. En primera instancia, se suele optar por un cambio de calzado o infiltraciones locales de antiinflamatorios. Si es un poco más grande, se puede hacer una sección del ligamento que pasa entre las cabezas metatarsales, para liberar la presión del nervio -se hace con cirugía ecoguiada y con una incisión del tamaño de una aguja-. También se puede probar con radiofrecuencia ablativa a 80 grados, que interrumpe la transmisión del nervio. La fibrosis sigue estando, pero ya no duele. Este tratamiento tiene un porcentaje de éxito del 80 %, pero si el neuroma ya es tan grande que no se soluciona con esto, se hace una neurectomía, que significa quitar el nervio para que deje de molestar, aunque la zona queda insensibilizada. Eso sí, hay que concienciar sobre la importancia de utilizar calzado adecuado, para prevenir este tipo de dolencias.

Los zapatos que la Reina Letizia necesita

Tal como explica Raúl Ramos, para este tipo de situaciones, lo más apropiado es recurrir a zapatos de horma muy ancha, pero no lo que, en principio, se podría considerar como tal. Las zapatillas de deporte no son específicamente zapatos con horma de este tipo, sino que las personas que tienen esta dolencia deberían utilizar a lo que se denominan zapatos barefoot. Este tipo de calzado suelen tener la suela flexible y permiten que los pies se adapten de manera natural, sobre todo, en la zona delantera, ya que, al ser más anchos, tienen más espacio para que los dedos se extiendan, sin presiones. El objetivo principal de este tipo de calzado promover una postura más natural, aunque a veces estos zapatos no resultan estéticamente bonitos.