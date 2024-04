La Reina Letizia no pudo estar de pie durante el saludo previo a la cena de gala que se celebró en el Palacio Real de Ámsterdam, en la que los Reyes Máxima y Guillermo ejercieron de anfitriones. Doña Letizia se sentó mientras que don Felipe y los reyes de los Países Bajos permanecían de pie saludando a los asistentes a la velada, algo que llamó mucho la atención, ya que nunca se la había visto así. Sin embargo, la situación de la esposa del Rey Felipe respondía a una cuestión de salud.

Desde hace varios años, doña Letizia sufre fuertes dolores en los pies, motivo por el cual ha dado un giro al tipo de calzado que utiliza. En su zapatero apenas hay espacio ya para los tacones de aguja y de punta estrecha y, para los actos oficiales prefiere los zapatos destalonados con tacón bajo. Además, en su día a día, recurre a otro tipo de calzado, como son los mocasines planos, mucho más cómodos.

La Reina Letizia, sentada en el Palacio Real de Ámsterdam.

Sin embargo, en la cena de gala en Ámsterdam, la Reina lució unas sandalias de tacón y plataforma de 12 cm de la firma Martinelli que, aunque combinaban a la perfección con su look, no eran tan adecuadas para su dolencia. Por eso tuvo que sentarse y no la vimos en pie más que durante el brindis.

Look ha podido hablar con Montse Diéguez, miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Profesional de Podología de la Comunidad de Madrid, sobre la dolencia que afecta a la Reina Letizia, los tratamientos y las medidas para paliar el dolor.

La Reina Letizia, sentada en el Palacio Real.

«El neuroma de Morton y la metatarsalgia son dos cosas diferentes, pero que pueden ir unidas. El dolor que conocemos como metatarsalgia es un dolor que implica una inflamación en la zona del metatarso», explica Montse Diéguez. En el caso del neuroma de Morton, es una inflamación del nervio que está entre los dedos tercer y cuarto del pie. La causa principal suele ser el uso de zapatos estrechos, con mucho tacón, en los que los metatarsianos no tienen separación, y van oprimiendo poco a poco el nervio, que acaba inflamándose y provocando un dolor agudo. «Cuando ella lleva zapatos muy estrechos, apoya solamente la zona del metatarso y eso provoca este dolor», declara. Una situación que se incrementa si hay que estar de pie, como era el caso del besamanos previo a la cena de gala.

«Que la Reina Letizia se haya tenido que sentar puede deberse a que tenga dolor agudo y no pudiera mantener el zapato estrecho que llevaba en la recepción, con tanto tacón», ha dicho la especialista. Este tipo de dolor agudo puede ser incapacitante y no permitir al paciente ni estar de pie, ni tampoco caminar.

La Reina Letizia, con Máxima de Holanda, en un acto.

Los posibles tratamientos

Hay varios tipos de tratamientos para esta dolencia. Es importante acudir a la consulta de podología cuando empiecen los primeros síntomas y que el podólogo o la podóloga haga una valoración y determine el mejor tratamiento, como infiltraciones, plantillas, tratamientos combinados u otros. Además, también puede pautar un analgésico o un antiinflamatorio.

Si se llega a un dolor más fuerte, porque estos tratamientos no han surtido efecto o bien, porque el paciente no utilice un calzado respetuoso con su pie, se puede recurrir a la cirugía. «Las técnicas disponibles en la actualidad en las consultas de podología no son invasivas, y permiten una recuperación rápida del paciente», asegura Montse Diéguez, que matiza que, a pesar de que la cirugía suele tener un buen resultado, es muy importante un diagnóstico precoz para no tener que llegar a este punto. «Hay que revisar los pies de manera regular, porque es lo que nos sostiene», recalca Monste Diéguez.