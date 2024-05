Ana Rosa Quintana ha querido mandar un emotivo mensaje a Máximo Huerta, quien tuvo que ser ingresado de urgencia. «Quiero ahora mandar todo mi cariño, todo mi apoyo a Máximo Huerta. Máximo ha tenido que ser ingresado de urgencia por una diverticulitis aguda de colon aunque ya se encuentra recuperado en su casa. Él mismo lo ha contado en sus redes ya que se ha visto obligado a cancelar su agenda de este fin de semana», ha dicho la presentadora durante la última emisión de TardeAR.

La comunicadora también ha querido mandarle sus mejores deseos al escritor, con quien trabajó durante una década en El programa de Ana Rosa. «Así que desde aquí Max te deseamos una pronta recuperación, que pronto vuelvas otra vez a la actividad pública», han sido sus palabras hacia el que fue su compañero.

Ana Rosa Quintana. (Foto: Gtres)

¿Qué le ha pasado a Máximo Huerta?

Máximo Huerta fue ingresado de urgencia este miércoles debido a una diverticulitis severa. Se trata de una afección que se presenta cuando se forman pequeñas bolsas o sacos, conocidas como divertículos, que sobresalen a través de puntos débiles en la pared del colon.

Fue él mismo quien anunció la noticia a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de trescientos mil seguidores, con una imagen en la que muestra la pulsera identificativa que generalmente se coloca a los pacientes en la muñeca una vez entran en el hospital.

Máximo Huerta. (Foto: Redes sociales)

«Queridos lectores, me veo obligado a cancelar todos los compromisos de este fin de semana: Zaragoza y Feria del Libro de Madrid», dijo en un primer momento. «He vuelto a ingresar por urgencias en el hospital por una diverticulitis aguda de colon, de la que ahora mismo me recupero en casa, y me han aconsejado no viajar. Lamento mucho todo el trastorno que pueda ocasionar, pero la salud está por encima de todo. Confío estar el próximo fin de semana. Gracias y un abrazo», añadió.

Máximo Huerta, en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Eventos cancelados

El autor de Una tienda en París iba a abrir la programación del Kiosko de las Letras en el Parque Grande José Antonio Labordeta de Zaragoza en la mañana de este sábado 1 de junio, poco después de la inauguración de la Feria y el discurso de su pregonera, Ana Santos.

Por otro lado, el escritor, que acaba de presentar París despertaba tarde, tenía previsto hasta tres encuentros en la Feria del Libro de Madrid que se celebrará desde este viernes día 31 de mayo y hasta el próximo 16 de junio, de nuevo en el Parque del Retiro, bajo el lema Entrena tu mente, lee tu cuerpo. De hecho, esta misma mañana ha sido inaugurada por la Reina Letizia, quien continúa convaleciente de la lesión en uno de los pies a consecuencia de un accidente doméstico.