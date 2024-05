Ana Rosa Quintana asistió este martes, 7 de mayo, para asistir a la V Cena Benéfica de la Fundación Querer -institución sin ánimo de lucro dedicada a la educación, investigación, difusión y concienciación social relacionadas con niños con necesidades educativas especiales derivadas de enfermedades neurológicas-, que se celebró en el Hotel Westing Palace de Madrid.

Después de posar en el photocall, la presentadora atendió a los medios de comunicación allí presentes. «Yo he sido partícipe de este proyecto desde mucho antes que existiera y de alguna manera me siento parte de él», indicó en un primer momento. Además, reveló en qué punto se encuentra tras superar el cáncer. «Tengo revisiones cada tres meses y una medicación muy fuerte que tengo que mantener una serie de años», aseguró.

Ana Rosa Quintana en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Fue entonces cuando también comentó su actual situación laboral. «Todos los que hacemos magazines diarios de larga duración deberíamos hacerlo de lunes a jueves. Pero yo me lo cojo porque necesito descansar», aseguró. Y es que, desde que se reincorporó tras su baja por la mencionada dolencia, Ana Rosa Quintana los viernes no forma parte de la parrilla televisiva. Fue el 2 de noviembre de 2021, cuando tras terminar la emisión de El programa de Ana Rosa, cuando la comunicadora reveló el diagnóstico. «Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga, me han encontrado cáncer en una mama», dijo.

«Empecé con este programa cuando mis hijos tienen poco más de un mes y han ocurrido muchas cosas y algunas maravillosas la mayoría , y también disgustos, porque esto es la vida. Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea larga, me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató de estos compañeros que también son mi familia…», prosiguió, sin poder contener la emoción en su voz.

Once meses después, el 10 de octubre de 2022, reapareció a primera hora de la mañana en el espacio que llevaba su nombre. Quintana no ocultó su emoción al dirigirse a los espectadores: «Les dije que nos veríamos pronto, a mí la verdad es que se me ha hecho un poquito largo, pero ya estoy aquí. Tengo una deuda eterna con ese cariño que me ha llegado con todos ustedes, hasta el Papa me ha hecho llegar un rosario bendecido. He recibido muchísimo amor de ustedes, de mis hijos, de mi marido Juan, de mis amigas, y sin ellos todo habría sido muchísimo más duro», expresó.

Ana Rosa Quintana posando, muy sonriente, en un photocall. (Foto:Gtres)

Asesorada por su estilista y amiga, Mamen Marqueno, Ana Rosa hizo un guiño al pasado puesto que se vistió de una manera muy similar a como lo hizo en 2005, fecha en la que arrancó su programa. Ahora, la ganadora del Premio Ondas en 2011 continúa siendo uno de los rostros más visibles de la televisión, pero ahora presentando TardeAR.