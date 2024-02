La inesperada oferta de Ana Rosa Quintana a Máximo Huerta

Han pasado 8 años desde que Máximo Huerta, de 53 años, anunció en su cuenta de X (antiguo Twitter) que abandonaba El programa de Ana Rosa. Una decisión que sorprendió a propios y extraños, dado que el escritor llevaba una década junto a Ana Rosa Quintana. Desde entonces, el autor de Adiós pequeño lleva instalado en Buñol para cuidar a su madre, Clara Hernández, y donde ha fundado su propia librera ‘Doña Leo’. Tampoco hay que olvidar su etapa exprés como ministro de cultura. Hace unos días, Huerta reapareció en televisión, protagonizando un momento de lo más especial con Quintana, trasladando así al pasado a los telespectadores.



Ana Rosa Quintana y Máximo Huerta en ‘TardeAR’ / Telecinco

El esperado reencuentro entre Ana Rosa Quintana y Máximo Huerta

Con motivo de la promoción de su última novela, París despertaba tarde, el escritor reapareció en televisión, en TardeAR. Como era de esperar y después de haber trabajado tantos años juntos, Ana Rosa y Huerta no dudaron en darse un cálido abrazo, confirmando así que la buena sintonía entre ellos es más que evidente.

Ana Rosa Quintana y Máximo Huerta en ‘TardeAR’ / Telecinco

«Qué buena pareja hacíamos y que buen trío hacíamos con Joaquín», dijo, muy emocionada, Ana Rosa, antes de añadir «y que dos tiarrones tenía al lado». Mientras los colaboradores que estaban en el plató y el público aplaudían con efusividad ante este esperado reencuentro televisivo. «Nos alimentabas bien», respondió Máximo con una gran sonrisa. «Es una maravilla veros de nuevo a los dos juntos», indicó por su parte Boris Izaguirre. Por otro lado, la conductora del magacín enseñó la novela que venía a presentar y señaló: «Es un escritor magnífico». Unas palabras de cariño que el invitado agradeció.

Ana Rosa Quintana y Máximo Huerta en ‘TardeAR’ / Telecinco

Durante su conversación, Huerta contó cómo está llevando su vida en Buñol «En Buñol me siento muy querido, arropado, y eso te hace sentir muy bien», explicó. «Me voy por unas circunstancias difíciles (la situación de su madre), pero al día siguiente de estar allí ya siento que estoy bien. He hecho lo correcto… Más allá del plató, hay mucha España. Y Valencia está a 15 minutos de Buñol. Todos no viven en Malasaña, todos no viven en el paseo de Gracia, todos no viven en Triana», añadió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MÁXIMO HUERTA (@maximohuerta)

La petición de Ana Rosa Quintana

Durante la conversación, Quintana y Huerta vieron imágenes suyas que correspondían al año 2005. Este viaje al pasado provocó que hablaran sobre cómo habían cambiado desde entonces: «Qué buenos momentos, qué buen recuerdo, cuánta risa», dijeron. Beatriz Archidona quiso saber si Máximo Huerta echa de menos trabajar en la televisión nacional: «Al venir aquí, ¿no te ha picado el gusanillo de decir ‘ay, si volviera…’? ¿No te tienta?».

Fue entonces cuando Máximo dijo que es algo que no descarta en el caso de que hubiera «algo chulo». «Voy a pensármelo, hago un formulario y a la salida se lo dejo a Xelo», dijo, refiriéndose a Xelo Montesinos, la socia de Ana Rosa en la productora Unicorn Content. Después fue la propia Ana Rosa Quintana la que le espetó:»Oye, tú tienes tu silla aquí siempre que quieras».