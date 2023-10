Era el pasado 2021 cuando se hacía oficial que Máxim Huerta se encontraba sumergido en una bonita historia de amor con Juan Castillo desde hacía tres años. Desde entonces, lo cierto es que han sido pocos los detalles que han trascendido sobre este noviazgo, destacando tan solo alguna que otra fotografía publicada por el escritor en sus redes sociales. No obstante, lejos de la estabilidad sentimental de la que muchos pensaban que gozaba, Máxim estaría atravesando por un duro momento tras haber puesto fin a su romance.

Así lo han confirmado fuentes de alta solvencia a un conocido digital aunque, por ahora, se desconoce cuáles habrían sido los motivos que habrían desencadenado en este inesperado final. Su entorno más próximo estaría al tanto de lo ocurrido, siendo conocedores de que habrían decidido emprender caminos diferentes. Sin embargo, por ahora ambos siguen manteniendo en sus redes sociales las fotografías en las que aparecen juntos y que publicaron durante su romance, al mismo tiempo que continúan siguiéndose mutuamente en las plataformas digitales.

Este bache sentimental ha llegado al mismo tiempo que la buena acogida que estaría cosechando la apertura del nuevo negocio de Máxim Huerta, en el que, hasta ahora, su pareja siempre se ha mostrado muy involucrada. Se trata de La librería de Doña Leo, un local que abrió sus puertas en Valencia el pasado mes de enero con mucha ilusión y un significado muy especial para el ex ministro de Cultura y Deporte. No obstante, después de su ruptura, y según ha podido contrastar El Español, el mismo medio encargado de ofrecer en exclusiva la noticia del fin de su relación, Juan ya no estaría trabajando en dicha librería. Ahora Nuria, una íntima amiga del escritor, ha relevado al mencionado, siendo la encargada de dirigir el establecimiento, tal y como se puede ver en la página web del mismo.

Más allá de los proyectos profesionales que compartían, es importante resaltar que Juan Castillo también se posicionó como una pieza fundamental dentro del ámbito personal y familiar del escritor. Máxim se trasladó de Madrid a Valencia para poder hacerse cargo del cuidado de su madre, Clara Hernández, la cual está atravesando por graves problemas de salud vinculados al Alzheimer. Esta difícil circunstancia personal hizo que Juan quisiera estar al lado de su pareja y no dudó en mudarse con él y dejar atrás su vida en Fuerteventura. Un acto que, frente a las cámaras, Máxim ha catalogado como «una prueba de amor que pocas personas hacen».

Fue durante una entrevista en Viernes Deluxe donde Huerta habló sobre lo agradecido y afortunado que se sentía al tener el apoyo de su pareja en el cuidado diario de su madre: «No es fácil hacer lo que él está haciendo por mí. Dejar su isla y venirse a vivir a un pueblo pequeño y estar conmigo en el cuidado de mi madre», señalaba. Sin embargo, con el paso del tiempo, la relación no ha podido continuar su curso por causas aún desconocidas. A día de hoy ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, por lo que habrá que esperar para conocer más detalles acerca de esta inesperada ruptura.