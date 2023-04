La tierna fotografía de Máxim Huerta y su madre en Semana Santa

A pesar de que los éxitos en el ámbito profesional de Maxim Huerta no cesan, lo cierto es que, desde hace varios meses, el periodista ha dejado aparcado todos sus compromisos laborales para centrarse en cuerpo y alma a su madre. Clara Hernández sufre de un delicado estado de salud a causa de la demencia que padece, lo que ha propiciado que el reconocido actor se haya traslado a vivir a Buñol, el municipio de la Comunidad Valenciana que le permite estar un poquito más cerca de ella.

Siguiendo el contenido que publica en sus redes, hemos podido ver como Maxim intenta salir con su madre siempre que puede para dar paseos y disfrutar de los pequeños momentos junto a ella. Ha sido precisamente en una de estas ‘excursiones’ en las que hemos podido ser partícipes de la gran complicidad que une a madre e hijo, a pesar de las adversidades médicas. «El mundo se derrumba y nosotros seguimos. A veces, como podemos. Otras, en la ficción de ser otros. Pero siempre en el recuerdo de saber qué hemos sido y de dónde venimos. Autorretato de madre e hijo en el mar con perra a los pies», escribía el exministro de Cultura y Deporte en un post de Instagram.

Junto a estas palabras, Maxim ha compartido una fotografía en la que ambos sonríen tímidamente ante la cámara mientras disfrutan del sol valenciano en estas vacaciones cercanas al inicio del verano. Tal y como comentó el pasado mes de enero en el programa de Risto Mejide, el cuidado de su madre no le supone ningún esfuerzo si no que lo hace porque «quiere quedarse tranquilo y feliz», porque bajo su punto de vista, si no lo hiciera sería de «egoísta». La enfermedad diagnosticada de su madre hace que en repetidas veces no le reconozca, por lo que su cuidado se convierte aún en un tramo mucho más difícil, pero a pesar de todo, «da gracias a la vida» por poder ser él mismo quien está pendiente de su bienestar diario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MÁXIMO HUERTA (@maximohuerta)

Cada vez que se refiere a su progenitora públicamente, lo único que le salen son palabras de admiración hacia ella, a la que está eternamente agradecido por la educación y el cariño que le ha mostrado siempre. No obstante, sí que ha comentado en ocasiones que considera que su madre habría sido mucho más feliz sin él, algo que desarrolla más en profundidad en su último libro, donde intenta homenajear «a aquellas mujeres que no eligieron su vida».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MÁXIMO HUERTA (@maximohuerta)

En paralelo a disfrutar de su madre en estas vacaciones de Semana Santa, Maxim Huerta también ha recibido hace unos días la distinción Hermano de Honro 2023 de la Real Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno en Valencia, algo que le ha hecho especial ilusión y que le ha llevado a recordar directamente a su abuela Irene, quien asegura que «estará sonriendo con sus preciosos hoyuelos» allá donde esté.