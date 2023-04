Ya está aquí la Semana Santa y, aunque son muchos los que se desplazan a otras comunidades autónomas para disfrutar de estos días de vacaciones, también son otros muchos los que se quedan en Madrid por motivos diversos. Pero esto no tendría que ser un impedimento para disfrutar de los días festivos, pues además de la gran oferta cultural que tiene la capital, desde Look te damos alternativas para no aburrirte ni un solo día.

Comer las mejores torrijas

Aunque se desconoce el origen del postre más tradicional de la Semana Santa, lo cierto es que en Madrid se pueden encontrar algunas de las mejores torrijas de España. Es más, hay un concurso que determina el ranking de este dulce, en el que se encuentran sitios tan emblemáticos como La Oriental, Viena Capellanes o El Riojano.

Pero para una degustación diferente a la tradicional, The Omar tiene la mejor torrija de pan brioche. El obrador de la familia La Ancha ha diseñado este postre empapado en leche merengada, acompañado con una crema inglesa con vainilla de Madagascar y un toffe de cacahuete salado que no te puedes perder. Además, para darle un toque todavía más especial, la torrija está cubierta de palomitas caramelizadas con baño de almendra tostada.

Disfrutar de los espectáculos

Si algo tiene Madrid son espectáculos repartidos por toda la capital. Son bien conocidos los musicales que adornan la Gran Vía, como el mítico del Rey León, el nuevo de Aladdin o el que mejores valoraciones tiene: el de Mamma Mia. Sin embargo, también hay mucha variedad de exposiciones que se ofrecen en estas fechas y que suelen pasar desapercibidas. Una de las más destacadas es la de Tutankamon, pues el Matadero no solo celebra los 200 años del desciframiento de la piedra de Rosetta, sino que además se cumplen 100 años del mayor hallazgo arqueológico de todos los tiempos, la tumba de Tutankamon. Esta exposición estará disponible hasta el 13 de mayo y la entrada general ronda los 16 euros.

Procesiones religiosas

Y, para los más católicos o devotos de la Semana Santa, Madrid también ofrece una serie de procesiones para no perder la tradición. Será el domingo de Ramos cuando tengan lugar las más emblemáticas: La Borriquita, que comenzará a las 16:00 en la catedral de Santa María la Real de la Almudena; la de El Silencio, que empezará a la misma hora en la Iglesia del Santísimo Cristo de la Fe; la de Los Estudiantes, que comenzará a las 18:00 en la Basílica San Miguel; y la del Santísimo Cristo de la Fe y Salud, que saldrá a las 17:15 horas del colegio Santa María del Pilar.

Y, para cerrar las fiestas, el 9 de abril tendrá lugar la Tamborrada, que vivirá un momento culminante a las 13 horas, cuando las Secciones de Tambores de la Cofradía Jesús de la Soledad ante las Negaciones de San Pedro y San Lamberto de Zaragoza, y la de la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de la Soledad y Desamparo de Madrid, accedan a la Plaza Mayor por la calle Ciudad Rodrigo.