Uno a uno: los looks que no pueden faltar en tu maleta de Semana Santa

La Semana Santa ha llegado, y con ella las escapadas exprés que muchos trabajadores de todos los rincones del país aprovechan con motivo de sus vacaciones. Cada vez son más las personas que se animan a conocer algunos de los rincones más emblemáticos de España o incluso del planeta cuando tienen oportunidad, aunque todos ellos probablemente coincidan en un quebradero de cabeza con denominador común. Este no es otro que el de hacer la maleta. Una acción que puede suponer una ilusión o un verdadero problema para quienes son indecisos y no saben qué prendas de ropa necesitarán exactamente para su viaje. Sin embargo, en LOOK hemos hecho una recopilación de looks que no pueden faltarte de cara a los próximos días.

Teniendo en cuenta las últimas tendencias, si algo tiene que estar sí o sí en tu maleta es un vestido maxi de punto. Tanto aquellos con cuello vuelto, más invernales; como los que cuentan con escote, son ideales para cualquier época del año en la que te encuentres, pudiendo ser así una opción muy buena y además perfectamente combinable con todo tipo de calzados, pudiendo así reutilizar estos vestidos durante varios días con complementos diferentes.

Si algo tampoco puede faltar en tu maleta es un forro polar, ya que el mes de abril es un tanto confuso en lo que a temperaturas se refiere. Es por ello que nunca está de más lo de llevar una prenda de abrigo con la que refugiarse de un cambio de clima repentino que pueda alterar nuestros planes, habiendo un sinfín de opciones como la que ofrece Columbia por 65 euros. No obstante, si sabes que vas a ir a un destino frío por excelencia, lo mejor es que consigas un plumífero con capucha con el que apaciguar tanto las bajas temperaturas como las precipitaciones, siendo estas prendas de abrigo un must have pese al paso de los años.

En lo que a los complementos se refiere, hay que poner especial atención a las zapatillas y a que estas sean lo más cómodas posible, para así caminar sin pensar en el número de kilómetros que el calzado te permite recorrer sin que tus pies sufran las consecuencias. Por otro lado, los accesorios de joyería también son vitales, especialmente aquellos que combinan con cualquier prenda de ropa.

Cabe destacar que estas reglas también son válidas para los hombres, siendo prendas indispensables en sus maletas algunas como las chaquetas, los conjuntos propios para hacer deporte y así obtener la máxima comodidad y las zapatillas que cumplen la misma función, aunque siempre está bien también llevar algún que otro outfit más elegante para los planes que no conlleven un esfuerzo muy elevado, dando así como resultado una escapada corta pero con todo tipo de prendas de ropa que harán que no tengas que renunciar a ningún plan de última hora.