Nuria Roca presenta el calzado que salvará a la Reina Letizia

Si algo caracteriza a Nuria Roca, eso es su facilidad de adaptarse a todo. No solo se ha convertido ya en uno de los rostros habituales de la televisión con programas como El Hormiguero o La Roca, sino que ahora también ha dado el salto a la moda, convirtiéndose en la primera embajadora en España de Skechers. A partir de ahora, la televisiva será la cara visible de las próximas campañas de la firma de calzado deportivo, con una colección que llegará al corazón de la Reina Letizia.

Las Skechers se han convertido en una de las firmas de calzado más aclamadas en el mundo gracias a su composición con materiales de calidad y que favorecen a la salud del pie. Algo que vendría como anillo al dedo a la mujer de Felipe VI, que desde hace unos meses sufre un neuroma de Morton que la ha obligado, en varias ocasiones, a bajarse de los tacones.

Se trata del engrosamiento del tejido alrededor de uno de los nervios de los dedos de los pies, lo que puede causar un dolor agudo con ardor en la bola del pie. Además, esta dolencia se suma a la metatarsalgia crónica que la monarca sufre en un pie, una inflamación en la zona metatarsal situada en el punto sobre el que más peso se apoya al caminar. Dos problemas de salud por los que le vendría genial pasarse al team Skechers.

Pero Nuria Roca no solo ha reaparecido en la Gran Vía de Madrid para hablar de esta campaña que no le puede hacer más ilusión, sino también de los temas más candentes de la actualidad. Pues, si algo es la presentadora, es una mujer que no tiene pelos en la lengua a la hora de opinar. Y así lo ha hecho respecto al tema de Tamara Falcó, su segunda oportunidad en el amor y su boda, que tendrá lugar el próximo 8 de julio en el palacio El Rincón. «Yo a Tamara la veo feliz, de verdad, está muy contenta, muy ilusionada. Creo que va a ser una novia preciosa. Van a estar los dos muy felices, y eso es lo más importante, casarte sin hacer caso a nadie, si es lo que te apetece y seguir con tu vida», ha dicho con total sinceridad. Y es que, a pesar de que los medios de comunicación solo trataban la deslealtad de Íñigo Onieva y la humillación pública de la marquesa de Griñón, esta apostó por el amor, algo que ha aplaudido Nuria: «Es verdad que cuando tienes mucho ruido alrededor no es fácil, pero creo que ella está haciendo lo que le apetece».

Y hablando de hacer lo que a uno le apetece, ha sido inevitable preguntarle por la relación de Enrique Ponce y Ana Soria que tanto ha dado de qué hablar. Un romance marcado por la hermeticidad, pero muy criticado por la diferencia de edad: «Sé que Juan ha hablado y ha estado con Enrique, que lo ve muy feliz y muy contento». Pues de amor mucho sabe la presentadora, que lleva 23 años compartiendo la vida con Juan del Val, un matrimonio de lo más consolidado que guarda un secreto detrás: «Para mí es fundamental gustarse. Yo no puedo estar con una persona que no me guste. Más que quererse, quererse es obvio, es fácil, pero gustarse es muy difícil». Pero, aunque Roca sabe la fortaleza de su relación, siempre ha tenido miedo de que algún día se acabe: «Desde el primer día. La provisionalidad de nuestra relación es constante y eso es lo que nos hace estar vivos».