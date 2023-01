Nuria Roca y Anne Igartiburu, juntas ante el polémico dardo a Juan del Val

Si por algo destaca Juan del Val no es solo por su gran trayectoria profesional como escritor, guionista o colaborador de televisión, sino también por contar con una gran cantidad de detractores a lo largo de la geografía nacional. Bien es cierto que sus opiniones sobre diversos temas son cuanto menos polémicas, pero eso no le ha impedido en ningún momento seguir mojándose sobre lo que le apetezca. Aunque esta última vez le haya salido cara la jugada.

Durante uno de los programas de La Roca, el colaborador de El Hormiguero no dudó en comentar lo que opinaba acerca de los coaches que tan de moda se han puesto este último año: «¿Para cuándo una ley para que detengan a todos los coaches?», dijo entonces. Unas palabras que no estuvieron exentas de polémica y a las que Nuria Roca respondió de forma tajante: «Una cosa es que no te gusten los coaches y otra es que pidas cárcel para ellos».

Cuando parecía que el tema se había quedado en el olvido, ha sido el programa de Nuria Roca el que lo ha vuelto a recuperar. Desde hace poco tiempo, la televisiva creó la sección El club de los ofendidos, para que todo aquel que se hubiese sentido aludido por alguna opinión de Juan del Val pudiese entrar en directo y responderle. Lo que nadie se esperaba es que fuera Anne Igartiburu la protagonista en esta ocasión.

La hasta entonces presentadora de las Campanadas de TVE se conectó en directo con el programa para ser franca: «Nuria, tú sabes que yo te adoro, me encanta estar en La Roca, pero tu marido es un poco impresentable». Así, ni corta ni perezosa, la televisiva respondió con la misma moneda al presentador, aunque ahora hayan querido hacer ver lo contrario. Después de que sus palabras se hicieran virales, la presentadora ha compartido el vídeo en su cuenta de Instagram para dejar claro que se trataba de una simple broma entre amigos.

Tal ha sido el enfado levantado entre los protagonistas que no han dudado en criticar a los medios de comunicación a través de sus perfiles de Instagram. Mientras Anne ha escrito: «¿De verdad hay que explicar que era una coña?», Nuria Roca ha sido mucho más dura: «¿De verdad la inteligencia de estos medios no llega a entender una ironía? ¿O es que es mucho más importante un titular para captar clientes? ¿Dónde radica el sentido del humor? Ah no, perdón, que lo que importa es un titular para ganar clientela, pornográfico! Medios que deberían reflexionar sobre lo que es informar y lo que supone hacer periodismo. Es increíble, es vergonzoso, es penoso y es triste».

Críticas por su papel como coach

Pero esta no ha sido la única polémica en la que se ha visto envuelta Anne Igartiburu debido a su papel como coach. El pasado 4 de diciembre, el programa Fiesta se puso en contacto con Luis Santamaría, teólogo y experto en «nuevas corrientes» para hablar sobre el papel de Alicia Peña dentro del coaching, pues una larga investigación señaló a Laín García Calvo como impulsor de la doctrina que estaría promoviendo la mujer de Jorge Pérez. «Nos venden la idea de que estamos viviendo con creencias limitantes y los mentores son los gurús que nos ayudarán a descubrirlas y erradicarlas para lograr desde el interior un crecimiento personal», dijo.

Lo que nadie se esperaba es que Santamaría dejase a Alicia Peña a un lado y se centrase en Paz Padilla y Anne Igartiburu. «Conozco muchas víctimas de todo esto que son personas que, sin estar en una secta, por seguir a estos gurús o maestros espirituales acaban hundiéndose del todo. No solo Alicia peña, sino colegas vuestros como Paz Padilla y Anne Igartiburu. Lo que escriben y lo que enseñan acaban machacando y culpabilizando a la gente que lo está pasando mal. No todo vale a cambio de dinero y de audiencia», sentenció.