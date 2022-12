La sorpresa de Nuria Roca al saber que Juan del Val buscó en Redes a su amor platónico

El Hormiguero se ha convertido este jueves en el escenario perfecto donde contar secretos y curiosidades. En este caso, los protagonistas son Nuria Roca y Juan del Val, quienes forman parte del grupo de colaboradores del espacio capitaneado por Pablo Motos. Durante la emisión de la última entregase producto un divertido momento que, desde luego no ha pasado desapercibido.

El presentador estaba contando una historia que dejaba un momentazo entre el matrimonio. El origen de la misma tiene que ver con el recuentro de una pareja a los 60 años, los dos se quedaron viudos y se encontraron a través de Facebook y se han casado.

Ante esta historia, Motos quería saber si habían tenido un amor de juventud. Juan del Val contaba que cuanto tan solo tenía 11 años le gustaba una chica mayor que é. «Estaba perdidamente enamorado de una niña, nunca he estado más enamorado, yo vivía para ella», decía ante la mirada de Nuria Roca. El colaborador del indicaba que que antes tenía Facebook y que un día se puso a buscarla: «Esto no me lo has contado», explicaba Nuria desatando las risas de los allí resentes.

La cosa no terminaba ahí, porque, finalmente Juan del Val reconocía que ella no ha envejecido especialmente bien. Ante estas palabras, Nuria Roca lanzaba la pregunta al aire: «¿Quién no ha buscado a un ex en una red social?». El periodista quería saber más sobre esta cuestión: «¿Cómo?», preguntaba muy sorprendido. «Esto lo hace todo el mundo. Aunque solo sea por curiosidad», añadía.

Historia de amor de Nuria Roca y Juan del Val

Fue el escritor quien quedó prendado de Nuria Roca tras verla presentando Wuaku Wuaku, un programa de animales que presentaba ella. Por eso, quiso hacerle una entrevista para la revista en la que escribía, pero tras varios rechazos telefónicos, fue a buscarla a la televisión.

Nuria Roca volvió a negarse a responder a sus preguntas por falta de tiempo porque se iba a Valencia y tenía que subirse a un taxi para poder llegar al aeropuerto. El madrileño propuso llevarla y ella aceptó. Después de este primer encuentro, Juan buscó una segunda cita con la premisa de enseñarle cómo había quedado la pieza en la revista. Curiosamente, después de estar varias horas hablando, la presentadora le preguntó que dónde estaba, se dio cuenta de que se la había dejado en casa. Dos años más tarde estaban casándose el 6 de octubre de 2000, en la localidad valenciana de El Puig.

Ahora, el matrimonio trabaja mano a mano en El Hormiguero, espacio en el que de vez en cuando sueltan alguna que otra píldora sobre cómo es su relación y las divertidas anécdotas que viven juntos.