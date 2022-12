Pablo Motos ha cerrado una nueva semana al frente de El Hormiguero y liderando su franja televisiva, pero, a diferencia de en otras ocasiones, esta vez ha querido sacar a relucir el lado más íntimo de sus colaboradores. Por eso, este jueves, animó a los Juan del Val, Cristina Pardo o Tamara Falcó a confesar cómo eran los castigos que sufrían por parte de sus padres cuando eran pequeños.

A la primera a quien pidió su opinión fue a la hija de Isabel Preysler, ante la indignación de Tamara: «¿Me estás castigando por no haber intervenido en el tema anterior?», le preguntó. Una cuestión a la que Pablo Motos respondió de una manera un tanto inesperada: «Es que me da morbo saber cómo te castigaban de pequeña». Falcó explicó que «era muy repipi de pequeña y siempre me chivaba de mis hermanos Julio y Enrique, y este, para castigarme, no me dejaba jugar con él».

La ex de Íñigo Onieva también rememoró que «en la adolescencia siempre me expulsaban de la clase de Química, pero no sé por qué». Por su parte, Cristina Pardo dijo que «a mí me castigaban sin salir de fiesta porque me echaron mucho de clase, incluso en la Universidad». Menos traviesa era Nuria Roca, quien expresó que «yo era muy buena, la mayor de los hermanos, la responsable, aunque recuerdo un mes sin salir, pero era por una tontería de llegar tarde» Y reveló que ella no aboga por ese tipo de correctivo: «Ahora soy incapaz de poner castigos a mis hijos».

El propio Pablo Motos tampoco se libró de dar información acerca de cómo se las gastaban sus progenitores para meterlo en vereda: «Era un caso extremo, a mí me iban castigando cada vez más y lo último era el cuarto oscuro, el trastero». Finalmente, fue Juan del Val quien habló de este asunto: «A mí solo me castigaban cuando suspendía, así que estaba castigado siempre, llevo suspendiendo desde que tengo uso de razón».

Cabe mencionar que este improvisado debate surgió después de que la mesa de actualidad de El Hormiguero opinara sobre el partido de la Selección Española y sobre la bronca acaecida en el Parlamento esta semana: «Es que hay partidos que sin el odio no son nada. También los medios de comunicación tenemos culpa de eso porque si no la dicen muy gorda, no salen en primera», reflexionó Pablo Motos.

El programa contó también como invitados con Paz Vega y Santiago Segura, que fueron a presentar su nueva película A todo tren 2. Entre otros temas, la andaluza comentó su experiencia al vivir en casa de Marilyn Monroe: «Alquilamos una casa al principio y la alquilaban como que allí vivió ella. Yo soy muy cagona y fue horrible porque la sentía por todos los lados, hasta escuchaba el piano… duramos dos días».