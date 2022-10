Bershka clona el polémico vestido de Marilyn Monroe que Kim Kardashian lució en la gala MET

Si en algo son expertas las distintas firmas que conforman Inditex, es en crear clones low cost de diseños hechos previamente por marcas de lujo. Una manera de demostrar que el buen gusto estilístico no está ligando a la riqueza, haciendo que cualquier persona de a pie pueda lucir ciertos looks que solo están al alcance de los grandes rostros del panorama internacional. Es por ello que, dada la gran repercusión del vestido de Kim Kardashian en la gala MET, perteneciente a la mismísima Marilyn Monroe, Amancio Ortega y su equipo se han puesto manos a la obra para incluir toda una joya que está siendo un éxito rotundo.

En los últimos días, la web oficial de Bershka ha incluido una serie de artículos de la nueva colección entre los que está este icónico vestido aunque en un formato mucho más sexy, si cabe, que el original. La prenda en cuestión es de color nude, pequeños brillos, corte mini y un efecto drapeado que permite que se ajuste al cuerpo como un guante por tan solo 39,99 euros. Toda una alternativa para que, quien se haga con él, pueda sentirse como la propia Marilyn Monroe, o como Kim Kardashian durante una jornada en la que tuvo detractores y partidarios en la misma medida. Y es que, fueron muchas las personas que consideraron que la empresaria no había obrado del todo bien al enfundarse en un elemento tan emblemático como ese, pudiendo ocasionarle algún que otro desperfecto, que fue lo que precisamente ocurrió. No obstante, la influencer estuvo trabajando su físico durante muchos meses para conseguir que el vestido se ciñera a su figura perfectamente y no hubiera problema alguno con la pieza de la que fuera actriz californiana.

Dado el precio asequible del vestido y su semejanza con la famosa prenda, aunque aún está disponible en todas las tallas tanto en tienda física como en página web, se espera que sea un fenómeno de ventas de cara a los meses otoñales que están por venir. Y no es para menos, ya que es perfectamente combinable con accesorios más elegantes como los salones, como con otros más desenfadados como las botas, ideales ahora que están comenzando a bajar las temperaturas.

Cada vez son más las influencers que se están haciendo eco de la publicación de esta prenda, dando un paso al frente a la hora de comprarla para ver cómo queda realmente y si hace sentir como si de Marilyn Monroe se tratase. Este es el caso de Roxana Zurdo, que a través de su famosa cuenta de Tiktok, no ha querido dejar pasar la oportunidad de mostrar a sus seguidores los pros y los contras del vestido. Pero lo cierto es que de estos últimos tiene muy pocos, ya que realza la figura y aporta un toque de novedad ligeramente ligado a la historia y, por ende, a lo vintage.