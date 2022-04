Podría decirse que Pilar Rubio es uno de los rostros conocidos más versátiles del panorama nacional. Siempre que tiene oportunidad, la colaboradora de El Hormiguero no duda en hacerse sorprendentes cambios de look con los que consigue dejar boquiabiertos a sus seguidores, pero en esta ocasión ha sido mucho más impresionante que en las anteriores.

La esposa de Sergio Ramos reaparecía durante la mañana del día 27 en la presentación de su nueva línea de bikinis para Selmark. Una cita en la que no ha querido pasar desapercibida al lucir una imagen un tanto diferente a la que mostró en su última intervención mediática. Ataviada con un conjunto con top cuello halter y detalles en el pecho combinado con una falda midi con abertura lateral en color negro, Pilar ha posado en el photocall del evento con un outfit al más puro estilo años 60, destacando especialmente por su peinado desenfadado hacia un lado, un maquillaje con predominio del eyeliner y gloss voluminizador de labios y el detalle estrella: un lunar que mucho ha recordado al que en su día popularizó la mismísima Marilyn Monroe. No obstante, también aprovechó su presencia para cambiarse de look y decantarse por uno de los bikinis de su propia colección, con el que posó posteriormente en un fondo previamente preparado para ello.

Haciendo gala de su simpatía, Pilar Rubio no ha tenido reparo en hablar con los medios de comunicación presentes en el acto sobre este nuevo proyecto laboral: “He intentado seguir siendo fiel a mi estilo y que la mujer se sienta segura con estos diseños, favoreciendo a los cuerpos de todas las mujeres. Este año, con todos los cambios que he vivido, he arriesgado más con los print y las formas, viviendo entre dos ciudades que son muy ricas culturalmente y me han inspirado y me han hecho arriesgar en una colección que tiene mucho color, muchas formas geométricas y cortes distintos”, decía, creando así la máxima expectación sobre los bañadores que muy pronto verán la luz y que son el reflejo de su estilo: “Primero me tienen que gustar a mí, y luego hago trabajo de campo, pregunto a amigas y a mujeres que conozco. Son modelos atemporales”, expresaba.

Pese a estar encantada con la oportunidad que tiene de conocer Madrid y París a la vez, muchos han sido los rumores que han situado a la familia Ramos Rubio lejos de la Ciudad de la Luz de cara a la próxima temporada. Y es que, teniendo en cuenta la escasa actividad de Sergio en su equipo, cabe la posibilidad de que decidan prescindir de sus servicios: “No sé nada, vivimos el día a día y de momento estamos en París y estamos felices, pero no sé qué va a pasar”, aseguraba.

Sea como sea, para Pilar y Sergio lo más importante es el bienestar de sus hijos, independientemente del futuro que a ellos les espere: “Los niños están muy bien, pero crecen demasiado rápido. La maternidad es algo precioso, que te cambia como persona y dejas de preocuparte de ti para dar parte de tu vida a otras personas. Intento trabajar e irme para poder dormir con ellos y que no noten el cambio, a costa de mis horas de sueño y de mucho esfuerzo”, zanjaba la de Torrejón de Ardoz, abriendo la puerta a la posibilidad de convertirse en madre por quinta vez: “Me da igual que sea niño o niña, quiero que sea una personita feliz. Mis hijos tienen unos caracteres tan diferentes… Tengo una variedad que no me aburro y no echo de menos a una niña. Ahora mismo no está en mis planes ampliar la familia, pero si viene una niña genial y si viene otro niño, perfecto también”, desvelaba.

Con respecto al ámbito profesional, la que fuera reportera de LaSexta cuenta con una serie de proyectos entre manos que espera que sean todo un éxito: “Ahora llevo mucho tiempo trabajando en un nuevo proyecto, es algo que tiene que ver con mi profesión y tengo muchas ganas de hablar de ello”. Una bonita nueva etapa en la que contará con su amiga Vania Millán, quien a su vez cuenta con el apoyo de Rubio después de haber intentado en diversas ocasiones convertirse en madre: “La quiero muchísimo y es una de mis mejores amigas”, aseveraba la propia Pilar.