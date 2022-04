El pasado mes de julio, la vida de Pilar Rubio dio un giro de 180 grados. La colaboradora de El Hormiguero comenzaba una nueva etapa en París junto a su familia, tras el fichaje de su marido, Sergio Ramos por el PSG. Desde ese momento, la televisiva ha estado a matacaballo entre Madrid y la ciudad francesa, dejando constancia de cada recuerdo en sus redes sociales.

Julio: comienza su nueva vida

En pleno verano, el hasta entonces futbolista del Real Madrid se enfrentaba a uno de los retos más difíciles de su vida: dejar su club para adentrarse en el PSG, creando una nueva vida en París. Con esta nueva oportunidad arrastraba a su familia a la ciudad del amor, donde han vivido momentos inolvidables y muy especiales. “Estaremos apoyándote como siempre”, escribía la colaboradora en su perfil de Instagram.

Aunque la ciudad de la luz no le recibió con buen tiempo, Pilar compartía feliz que ya se habían instalado. “Bonjour. Hoy tengo muchas cosas que celebrar”, comenzaba diciendo en su post. A continuación, anunciaba su llegada a la capital francesa y comunicaba, muy orgullosa, que había comenzado sus clases de francés.

Agosto: conociendo la ciudad

Tras un duro comienzo lleno de primeras veces, Pilar Rubio se empezó a acostumbrar a los parisinos, los cruasanes y el arte. Aprovechando la oportunidad que la vida le había puesto en el camino, la televisiva se recorrió las calles de París, disfrutando de cada rincón y visitando los monumentos más emblemáticos. Bajo el hashtag #piliinparis, fue compartiendo su experiencia día tras días.

Septiembre: entre Madrid y París

Dejando a un lado su faceta más turística homenajeando a Emily in Paris, Pilar Rubio continuó con sus proyectos laborales. De vuelta a El Hormiguero, su segunda casa, puedo reencontrarse con sus compañeros y presentar, después de un año duro de trabajo, su libro titulado Mi método, “un manual pensado para todas las mujeres en las diferentes etapas de su vida”. Así, la colaboradora volvía a retomar su día a día en el programa de las hormigas y daba las gracias al presentador y a la audiencia por su gran acogida.

Octubre: descubriendo los rincones de París

Diciendo adiós al verano, el frío pronto llegó a la ciudad francesa. Paseos en familia, entrenamientos en el gimnasio y labores en casa, así se resumió el mes otoñal de la televisiva. Camuflada entre la multitud como una parisina más, Pilar fue descubriendo los rincones más mágicos de la ciudad del amor. Después de cuatro meses haciendo vida allí, la colaboradora de El Hormiguero fue convirtiendo, poco a poco, París en su hogar.

Noviembre: aprendiendo el idioma

Este mes comenzó con una celebración muy especial: el cumpleaños del pequeño Marco, que soplaba las velas en su sexto año de vida. La familia al completo organizaba una fiesta y juntos, celebraban la “bondad y ternura” de su hijo.

Adaptada por completo a su nueva vida, Pilar quiso dar un paso más y se inició en el francés. Entre libros y tiempos verbales, la colaboradora publicaba una fotografía donde se podía leer: “J’avance doucement mais sûrement. Petit à petit, l’oiseau fait son nid”, que traducido significa “Me muevo lento pero seguro. Poco a poco, el pájaro va haciendo su nido”. Una pista que dejaba ver cómo su vida en París iba viento en popa.

Diciembre: mes de reflexión

Con la navidad a la vuelta de la esquina, Pilar Rubio, abrigo en mano, disfrutó de los rincones más especiales de París. Un café en la típica cafetería parisina, un paseo familiar en barco o la puesta a punto del árbol de navidad fueron sus momentos más emotivos. Adaptada por completo a su nueva vida, la colaboradora aprovechó la ocasión para reflexionar: “Las calles inspiran, da igual dónde estés. Hoy aquí, sentada en esta ‘butaca’ del Louvre”.

Enero: más turismo y una manicura especial

El mes empezó con un duro varapalo para la televisiva, la muerte de su compañero de vida: su perro Jagger, con el que había compartido momentos muy felices. Sin embargo, la vida sigue y Pilar no quiso desaprovechar ni un solo minuto en París. Así, tras varios meses de clases de francés, la televisiva le daba una vuelta a la experiencia y se trasladaba hasta las catacumbas para continuar aprendiendo francés y su cultura.

Como bien es dicho, año nuevo, vida nueva. Y Pilar Rubio aplicó el refrán a su pelo y a sus uñas. Así, la colaboradora mostró su cambio de look con un pelo Dark Vanilla –que le quedaba espectacular- y una manicura inspirada en Wonder Woman.

Febrero: museos y tiempo en familia

Durante el mes del amor, la televisiva pudo exprimir al máximo el tiempo en familia y sacarle el mayor partido a las calles de París con un book fotográfico de lo más auténtico. Pilar Rubio aprovechó la magia de la ciudad parisina para rendir, a través de sus instantáneas, un tributo a Bowie. “Vivir Paris, vivir Bowie. Andrew Kent y Jadran Lazić fotografiaron a David Bowie en París durante 1975-1978. @vml.photographer y yo, hemos querido recrear seis fotografías emblemáticas de ese periodo que fueron tomadas en L’Hôtel Plaza Athénée, en L’Hôtel Paris y en la Rue de Beaux Arts. Este trabajo es un tributo con cariño y admiración a David Bowie, Kent y Lazić”, escribió la colaboradora de El Hormiguero en su perfil de Instagram.

Además de dar paseos en familia por los alrededores de la Torre Eiffel, Pilar no quiso perder la oportunidad de seguir siendo turista en la ciudad que actualmente es su hogar. En esta ocasión, quiso visitar el Museo de Orsay, uno de los lugares más emblemáticos de la capital francesa. Allí, además de hacer fotografías para el recuerdo –y para su feed de Instagram- la influencer disfrutó de la mayor colección de obras impresionistas del mundo.

Marzo: moda, nuevos proyectos y un cumpleaños

Con la M de moda, Rubio disfrutó de una de sus mayores pasiones: los desfiles. En la ciudad parisina, la televisiva pudo vivir de cerca el show organizado por Givenchy para presentar su nueva colección. Allí, la mujer de Sergio Ramos lució un espectacular total look en rojo y un peinado de lo más natural obra de María Roberts.

Dejando su nuevo hogar por unos días, Rubio se desplazó hasta Madrid para comenzar su nuevo proyecto profesional. Tras la salida de Tamara Gorro del exitoso programa El Desafío, Pilar Rubio pasó a formar parte del jurado, compartiendo así su experiencia junto a Santiago Segura y Juan del Val.

Sin embargo, lo que parecía ser un mes cualquiera, terminó su primera quincena con uno de los días más esperados: el cumpleaños de la protagonista. Pilar Rubio sopló sus 44 velas recorriendo el Sena en familia, un plan de lo más apetecible. Su marido y amor de su vida, Sergio Ramos, quiso aprovechar la ocasión para dedicarle unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram: “Si la vida se mide por las personas que te acompañan en ella, soy la persona más afortunada. Gracias, cariño, por darme la mano en cada reto, por afrontarlo de frente, con entereza y valentía, por sonreír por dentro y por fuera y por enriquecer el alma de aquel que toca la tuya”.

Final marzo: Disney y más celebraciones

La segunda quincena del mes estuvo llena de magia. La familia Ramos-Rubio tuvo la oportunidad de visitar el parque más emblemático de Francia, Disneyland París. Allí disfrutaron del 30 aniversario del parque temático y volvieron a ser, por un día, niños de nuevo.

Este mes tan especial terminó con la celebración del cumpleaños del futbolista, un día en el que la pareja, como bien afirmó Pilar, tuvo “mucho que celebrar”. Entre cocteles y mucho amor, soplaron las velas por los 36 años del futbolista.

Abril: de vuelta a Madrid

El pasado mes de abril, la televisiva volvió a la capital española para continuar con su participación en El Desafío, un programa que ha conseguido emocionar a la televisiva hasta las lágrimas. Durante su grabación, Pilar ha vivido todo tipo de experiencias, desde discusiones hasta llantos, un nuevo camino profesional donde la televisiva se está dejando ver tal y como es.

Mayo: mes de recuerdos

Con la entrada de la primavera, es cierto que los sentimientos están a flor de piel. Y sino que se lo digan a Pilar Rubio que, con solo ver un cartel en el Hard Rock de París, su vida ha vuelto al pasado, recordando así uno de los mejores momentos de su vida: “Hoy me he encontrado esto en el @hrcparis y han venido a mi cabeza muchos recuerdos. Esta gira de Guns n’ Roses, « Use your Illusion Tour » fue apoteósica. Yo ahorré durante meses para comprarme la entrada y a las 9 de la mañana con un sol de justicia estaba una servidora en el Vicente Calderón esperando que abrieran las puertas para ponerme en primera fila. La emoción de ver a tus ídolos a escasos metros de ti es inigualable. A partir de ese verano del 93, no he dejado de ir a conciertos y festivales porque es lo que más me gusta del mundo. Empecé yendo con mi madre porque yo era pequeña y a partir de ahora espero poder ir con mis hijos para poder transmitirles el amor por el Rock”.

En los próximos meses, es muy probable que la jurado de El Desafío tenga que decir adiós a París y despedirse así de una de las etapas más bonitas de su vida. Casi un año ha pasado ya desde que Sergio Ramos firmara por el PSG y la vida de la familia diera un giro de 180 grados. Ahora, aunque su futuro y su destino son aún inciertos, todos los rumores apuntan a que el equipo francés no contará con el futbolista en su nueva temporada. Sea como fuere, seguro que estos meses han sido todo un chute de energía para la televisiva y, a esperas de su nuevo destino, seguirá exprimiendo al máximo su tiempo en la ciudad del amor.