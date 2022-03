Los grandes momentos del primer programa de ‘El Desafío’: una ganadora y una despedida

La segunda temporada de El Desafío acaba de empezar y lo ha hecho por todo lo alto. El programa ha contado con ocho grandes concursantes VIP, entre los que se encuentran Jesulín de Ubrique, Norma Duval, Omar Montes o Lorena Castell. En esta primera emisión se han vivido momentos muy duros y emotivos a partes iguales. Tanto es así que una de las concursantes ha estallado en lágrimas.

Roberto Leal ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida presentando a los ocho celebrities que tendrán que enfrentarse cada semana a diferentes retos. El ritmo del programa lo ha puesto Dani Martín junto a El Monaguillo, quienes han interpretado el famoso tema Portales y los primeros concursantes en enfrentarse han sido Omar Montes y Juan Betancourt. El modelo y el cantante se han batido en un duelo de altura, una prueba llena de fuerza donde el protagonista ha sido el péndulo de Juan Betancourt.

Mientras Jesulín de Ubrique ha dejado boquiabierto al público, al jurado y a sus compañeros con un sorprendente número de escapismo, María Pombo se ha dejado la piel en su desafío con la cerbatana, un reto de puntería que ha superado con creces. Tras superar estos emocionantes primeros retos, ha llegado el turno de Lorena Castell y su desfío de baile sobre las cintas y, a continuación, el de conducción extrema protagonizado por Norma Duval, quien ha demostrado tener un auténtico don al volante.

Una velada llena de emoción que ha sido testigo de uno de los momentos más emotivos de la noche. Raquel Sánchez Silva ha roto en llanto tras superar su impresionante reto, la prueba de apnea. Se trata de la primera concursante en enfrentarse a este desafío y ha demostrado que viene a por todas. Como una verdadera heroína y consiguiendo un tiempo de 3:32 segundos en la prueba, Silva ha salido del agua entre lágrimas. Raquel es una persona muy competitiva, tanto que su entrenador ha estado muy preocupado los días previos a la gala por si la comunicadora iba más allá de lo debido, poniendo en peligro su salud. Pero, finalmente, ha superado el obstáculo con creces, convirtiéndose así en la ganadora de la noche.

El colofón de la noche ha sido la inesperada noticia de Tamara Falcó. Antes de emitir las primeras puntuaciones, la Marquesa de Griñón, compañera de Santiago Segura y Juan del Val, ha pedido la palabra para comunicar una triste decisión. “Sintiéndolo muchísimo, esta temporada no voy a poder estar”, ha dicho emocionada. La jurado del programa está estudiando un curso para ser chef y le ha resultado imposible compaginar ambas cosas, por lo que ha decidido, con cierta pena, dejar a un lado este proyecto para centrarse en su futuro. “Ha sido muy duro tomar la decisión”, ha confesado cuando el público le ha arropado con un inmenso aplauso. Santiago Segura ha aprovechado la ocasión para sincerarse con su compañera: “Si Tamara se va de este concurso a mí se me rompe el corazón. No quiero que te vayas”.

Un mensaje de cariño al que también se ha sumado Juan del Val, afirmando que le iba a echar mucho de menos. “Compartimos bastantes horas juntos y te tengo muchísimo aprecio. Pero, te digo una cosa, ¡nos cambias por una lubina a la sal!”, se ha despedido entre bromas. Roberto Leal ha sido el último en pronunciarse antes de dar paso al ranking de votaciones de esta nueva edición. “Gracias, de corazón. Ha sido un placercompartir contigo toda la primera temporada y el arranque de la segunda. Que tengas mucha suerte, seguro que lo vas a conseguir. Esta es tu casa, cuando quieras puedes volver”, le ha transmitido con todo el cariño del mundo.