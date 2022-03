Tamara Falcó se pronuncia sobre sus planes de maternidad: “Esperando, a ver qué pasa”

Tamara Falcó está su mejor momento. Su trayectoria profesional va viento en popa, con una nueva colección junto a la familia Tous y en pleno rodaje para convertirse en la nueva protagonista de Netflix con su propio documental. En cuanto a su terreno personal, la relación amorosa junto a Íñigo Onieva parece estar en la cumbre del noviazgo y con posible boda a la vista. Pero si hay algo que puede poner el broche de oro a este romance es un bebé. Y es que, la diseñadora de moda ha confesado que le entra el instinto maternal cuando está con sus sobrinos.

“Mis sobrinos me encantan. Me encantan los niños en general. Yo esperaba encontrar a la persona idónea para tener una familia y me hermana tiene la suerte de haberla encontrado”, se ha sincerado frente a las cámaras. La socialité no puede estar más enamorada de su pareja y confiesa haber encontrado en él el equilibrio perfecto. En cuanto a ser madre primeriza con 40 años, la ganadora de MasterChef Celebrity ha confesado entre risas: “A ver qué pasa”.

La madrileña está inmersa en varios proyectos profesionales. Uno de ellos salía a la luz en noviembre, pero la presentación se ha realizado ahora, cuatro meses después. Se trata de una colección junto a Tous, en la que la Marquesa ha diseñado sus propias joyas inspirándose en la virgen y su devoción. “Rosa y su familia siempre son cariñosísimos conmigo. Me hace mucha ilusión que Benedetta pensase en mí. Es un honor”, ha comunicado. Parece que Falcó está en uno de los momentos más felices de su vida, tanto a nivel profesional como personal, y así lo ha confesado: “Estoy feliz. Es un momento bonito en mi vida y estoy muy contenta. Sin tener esa parte cubierta del alma y de sentirme querida no sería capaz de llevar a cabo todos los proyectos que hago”. Además, ha explicado que su vida en pareja está siendo una etapa muy positiva, aunque no todo está siendo perfecto. “Tenemos nuestros encontronazos y tenemos que encontrar ese equilibrio. Al final, cuando hay amor de por medio, respeto y cariño vas pegando saltitos. Cada salto que pegas vas viendo que la relación se afianza más”, ha declarado ilusionada. En cuanto a los rumores sobre varias infidelidades por parte de su pareja, Tamara ha aprendido a sobrellevarlos: “Imago que va a ser cíclico toda la vida. Ni le hacemos caso ni nada por el estilo”, ha zanjado.

La Marquesa de Griñón ha acudido a los Elle Women Awards, unos premios que han reunido a grandes mujeres de la cultura, la economía y el deporte español para premiar su inteligencia y relevancia. Bajo el lema ‘Mujeres que hacen avanzar el mundo’, la hija de Isabel Preysler ha asegurado que en su familia hay unas cuantas. “Sobre todo una en particular”, ha confesado haciendo referencia a su madre. “Hizo todo lo que estaba en su mano. No siempre le salió todo como ella quería, pero bueno”, ha explicado. En cuanto a cómo ella transforma el mundo, ha expresado hacerlo en su círculo íntimo: “Intento hacer todo lo posible para que ellos estén bien y seguir las enseñanzas de la fe, que para mí es importante”.