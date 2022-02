Tamara Falcó apuesta por una marca española para el frío de Nueva York

Tamara Falcó ha realizado un viaje relámpago a Nueva York luciendo una marca española de referencia para no pasar frío. Mango ha sido la marca de referencia de Tamara Falcó en su viaje más esperado, de vuelta a la Gran Manzana y a los desfiles de moda, la marquesa de Griñón no ha decepcionado. Su gusto por las piezas de buena calidad salta a la vista de la mano de un abrigo que causa sensación en Nueva York, Tamara Falcó luce una prenda de Mango con la que no pasar frío.

Mango es la marca española por la que apuesta Tamara Falcó para parar el frío de Nueva York

Nueva York es el destino soñado en el que Tamara Falcó ha vuelto a vivir unos días muy especiales. Esta chef, empresaria, influencer y marquesa ha estado presente en uno de los acontecimientos del año, después del parón por la pandemia, vuelven los desfiles de las principales marcas con Tamara Falcó de público.

Para este viaje relámpago que ha cuadrado perfectamente en la agenda de una mujer que está grabando su propio reality para Netflix, nada mejor que un buen abrigo. Con un Nueva York helado por las bajas temperaturas y la misión de lucir las mejores prendas Made in Spain, Tamara ha cumplido con nota.

En la maleta se ha llevado una de las prendas más buscadas en este momento de la web de Mango. Un abrigo de lana de los que impresionan. La nueva temporada de esta marca española se presenta con una serie de piezas que acabarán siendo las más buscadas de la web de esta marca.

Un abrigo de alta gama a precio de low cost solo es posible en Mango. La calidad que nos ofrece Mango es digna de las pasarelas de Nueva York. Estamos ante una prenda totalmente atemporal y favorecedora, como un abrigo de líneas sencillas. Con manga larga abullonada que le añaden el toque lujoso y especial a un acabado de abrigo de lujo que cuesta solo 159,90 euros.

Tamara Falcó no ha dudado en apostar por el corte oversize que le permite llevar todo tipo de prendas debajo. Este corte es lo último en cuanto a estilo se refiere con lo cual, este final de invierno y los que están por venir. Mango nos ofrece un abrigo en color marrón que triunfará. Estemos donde estemos, en Nueva York o en la terraza del bar de nuestro pueblo o ciudad, no pasaremos frío con este abrigo que cuesta mucho menos de lo que parece.