Tamara Falcó se convierte en la estrella de Nueva York por un día

No hay duda de que el mes de febrero es uno de los más destacados dentro de la industria textil. Y es que después de haber tenido lugar la semana de la moda en ciudades como París o Copenhague, ya llegado el turno de Nueva York. Era a partir del pasado viernes cuando la Gran Manzana daba cabida a los desfiles de los diseñadores más top del panorama internacional, entre los que estaba Carolina Herrera.

Su estilo clásico y elegante a partes iguales ha convertido a esta firma en una de las más reclamadas en eventos de este calibre, motivo por el cual Tamara Falcó, como verdadera fan de sus diseños, no ha tenido reparo en cruzar el charco para ver en primera persona cuál será la colección otoño/invierno 2022-2023. La marquesa de Griñón ha dado el pistoletazo de salida al 2022 con una infinidad de planes, y tras haber pasado unas minivacaciones en París, se decantó por Nueva York como destino perfecto para pasar San Valentín. Allí es donde la chef ha tenido oportunidad de ver la presentación de una de sus marcas favoritas, Carolina Herrera, una ocasión muy especial para la que ha hecho gala de su buen gusto estilístico al lucir un look bicolor y también doblemente estampado. Este outfit formal e innovador a partes iguales estaba compuesto por un suéter de cuello alto en color negro con rayas blancas y una falda larga de vuelo y topos que mezclaba las mismas tonalidades. Un dúo cromático perfecto que ha servido como guiño a Carolina Herrera, puesto que estos colores son sus favoritas. No obstante, la joven no ha querido limitar su look únicamente a estas tonalidades y ha decidido aportar atrevimiento en cuanto a los complementos, apostando por un minibolso amarillo de Carolina Herrera, concretamente de la línea Initials Insignia.

Su visita a la metrópoli no quedó ahí, y aprovechando los amplios e impresionantes escenarios que ofrece el lugar, Tamara también ha querido que esta visita forme parte de su próxima docuserie. Haciendo que todos los focos se fijaran en su persona y como si de una estrella hollywoodense se tratase, la hija de Isabel Preysler ha posado en algunos de los rincones más destacados de Nueva York con el objetivo de mostrar su día a día tal y como es en el próximo reality de Netflix que ella misma protagonizará, bautizado como La marquesa. Al más puro estilo Georgina Rodríguez, la ganadora de MasterChef Celebrity ha firmado un acuerdo con esta plataforma de entretenimiento para grabar una serie de capítulos que consigan acercar a los espectadores a su realidad. De hecho, ha sido la propia Tamara quien ha ido mostrando pequeños fragmentos de estas grabaciones a través de sus redes sociales, aunque es evidente que el resto de partes son secretas y tendremos que esperar a la emisión del documental para verlas. Por el momento, lo que sí conocemos es que el reality no se ceñirá a la presencia de Falcó en Madrid, sino que también hará a la audiencia partícipe de los viajes de la protagonista tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.