El «plus colateral» que la familia de Iñigo Onieva ve en su relación con Tamara Falcó

Tamara Falcó e Iñigo Onieva continúan con su romance. Ya ha pasado más de un año desde que se les viera juntos e hicieran oficial su noviazgo. Pese al papel que tiene la marquesa de Griñón en la crónica social de nuestro país, son contadas las ocasiones en las que ha realizado algún tipo de declaración sobre su relación. Lo mismo ocurre con el empresario. Hasta ahora. Recientemente, Onieva ha realizado una entrevista en la que ha hablado sobre sus proyectos profesionales, pero también ha revelado algún que otro detalle sobre su historia de amor con la hija de Isabel Preysler.

Sobre cómo logró conquistarla, Iñigo ha indicado que “Eso me pregunto yo (risas). Formamos muy buen equipo. Somos un buen match. Mismos intereses, mismos valores…”. También, ha contado que el marido de su madre es un “enamorado de Julio Iglesias y mi madre le regaló un logró y lo bautizó con su nombre”, ha contado en El País. El hermano de Alejandra Onieva ha añadido que toda familia “ama” a Tamara. “Aunque su parentesco con Julio Iglesias es solo un plus colateral”, ha dicho.

Iñigo Onieva se ha convertido en una pieza clave en la vida de la ganadora de Masterchef Celebrity. Desde entonces, no se ha separado de ella y con el paso del tiempo han ido revelando más detalles sobre su vida privada, aunque sea con cuentagotas. Las redes sociales han sido la plataforma que han elegido para mostrar todo el amor que se profesan. El pasado mes de enero, la diseñadora compartía una imagen en la que aparecía junto a Íñigo y un grupo de amigos disfrutando de una divertida velada. De esta manera, se confirma también que el empresario ya está más que integrado en el círculo de la hija de Carlos Falcó.

Por su parte, la última publicación de Iñigo junto a Tamara corresponde a cuando estuvieron a principios de año celebrando la entrada de este 2022 en un enclave paradisíaco. República Dominicana fue el destino escogido para poder seguir creando recuerdos juntos, aunque no estuvieron solos, sino con un grupo de amigos con quienes lo pasaron en grande tal y como se pudo apreciar por las fotografías que fueron subiendo durante su estancia.

Durante el viaje la pareja se mostró muy cómplice, tanto es así que ambos lucieron un look relajada muy similar compuesto por una camisa fluida con estampado étnico. La colaboradora de El Hormiguero no dudó en describir cómo fueron esos idílicos días junto a su chico. «Qué manera más divertida de empezar el año… rodeada de bff’s (de los de verdad) 2022 here we go», escribió.