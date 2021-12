Han pasado tres años desde que Julio Iglesias Jr pisara España por última vez. Y qué mejor momento que hacerlo a las puertas de unas fechas tan entrañables como la Navidad. El hijo del cantante ha regresado a nuestro país y lo ha hecho como imagen de una campaña publicitaria, encantado de estar en casa: “Me ha hecho mucha ilusión volver, La pandemia ha sido complicada por no ver a la familia, no viajar, no dar conciertos. Lo único bueno es haber podido hacer un disco”. En sus declaraciones pasa revista distintos temas y deja un titular llamativo sobre su hermana Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

Julio Iglesias Jr va a pasar apenas unas horas en Madrid, pues tiene que marcharse por motivos de trabajo y no sabe si volverá por Navidad. “Tenemos que decidir si venimos o ellos vienen. Como somos tantos es difícil ponerse de acuerdo”. Sus planes son pasar el 24 con su madre y el 25 con su padre. Sobre su progenitor nos confirmó que se encuentra bien: “deseando volver a los escenarios, pero le da miedo rodearse de gente por la pandemia”.

El hijo de Julio Iglesias ha sorprendido con su respuesta al ser preguntado por la relación sentimental que Tamara Falcó mantiene con Íñigo Onieva. El artista sorprendió al asegurar que todavía no le ha presentado a Iñigo: “no le he conocido, sé que tiene novio y está muy feliz”. Quizás Tamara tome buena nota y en su próxima visita a España haga la presentación. De ella también dijo que “está arrasando y le va de maravilla. Es una chica maravillosa” y destacó sus dotes culinarias.

En otro orden de cosas, Julio José Iglesias destacó durante su intervención que lo peor de este 2021 ha sido su divorcio, aunque asegura seguir llevándose muy bien con Charise. La mujer que le conquiste tiene que tener: “muy buen sentido del humor y si es guapa ayuda. Que sea educada y que sepa un poco de la vida”. Acaba de presentar disco en Estados Unidos y piensa venir en verano a España para presentar sus nuevos temas. Su hermano Enrique está descansando tras finalizar su gira con Ricky Martin y está disfrutando de sus hijos:” los niños de enrique son monísimos, y deportistas”, bromeó con la cantidad de sobrinos que tiene ya y para finalizar, nos felicitó el nuevo año al que le pide: “que acabe esta pandemia. La salud es lo más importante”.

Sea como fuere, el hijo de Isabel Preysler se mostró de lo más sonriente, pese a que se ha divorciado legalmente de su esposa hace un mes. Se muestra positivo ante la vida y feliz por su regreso a España, después de unos tres años y es que la pandemia le ha impedido viajar y trabajar. Para la próxima, la tarea a cumplir es conocer al novio de Tamara Falcó.