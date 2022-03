Tamara Falcó sorprende con su nuevo proyecto para El Rincón

Tamara Falcó está viviendo uno de sus mejores momentos. La marquesa de Griñón no solo se encuentra muy volcada en su colaboración en El Hormiguero, además de la docuserie que está rodando para Netflix, sino que también está atravesando una feliz etapa junto a Íñigo Onieva.

La aristócrata acaba de presentar su primera colección de joyas de la mano de la firma Tous. Una colección que, a pesar de que salió al mercado el pasado mes de noviembre, no ha sido hasta ahora cuando se ha presentado de manera oficial. Y es que, la línea ha sido todo un éxito de ventas, de hecho, se agotó pocos días después de que comenzara a estar disponible en las tiendas.

Tamara ha reconocido que está muy contenta con este proyecto: “encantada, la familia Tous lo ha hecho fenomenal”, ha dicho. “Estamos todos muy contentos con la colección”, ha comentado. La hija de Isabel Preysler ha explicado que parte de la inspiración para esta línea la ha encontrado en las coronas de las vírgenes. Por ejemplo, una de las piezas en una cadena con una virgen que se asemeja a la que su madre le regaló en su Primera Comunión en 1990 y que perteneció a una hermana de su padre, su tía Rocío.

La Marquesa ha comentado que tiene varias joyas familiares que para ella tienen un especial significado, como varias pulseras de sus dos abuelas. Para Tamara, la gran joya de su vida es su familia, pero también su pareja, Íñigo Onieva: “encontrar a alguien con quien te llevas bien, que no quiere decir que no discutamos, pero nos reímos juntos, nos gustan las mismas cosas. Él es súper familiar, los fines de semana comemos o con su madre o con la mía. Hay veces que con las dos”, ha dicho. Aunque la pareja se compenetra a la perfección, Tamara reconoce que Íñigo no tiene la misma devoción que ella: “él está un poquito más alejado y hemos hecho un pacto: yo voy a su discoteca y él viene a misa”, ha explicado.

A pesar de los constantes rumores que han apuntado a una posible boda entre ambos, Tamara prefiere seguir disfrutando del momento: “estamos todavía en el noviazgo que es un momento súper bonito para conocerte”, ha sentenciado. No obstante, en las próximas semanas tiene pendientes dos enlaces, tanto por la rama Preysler como por la Falcó: “mi primo Lito, que es como mi hermano, le he ayudado con el sacerdote y por parte de Álvaro Castillejo, Chris es alucinante, lo organizada que es. Solo hay que aparecer y disfrutarlo”, ha dicho.

Tras su triunfo en una de las ediciones de MasterChef Celebrity, Tamara ha encontrado en la gastronomía una de sus grandes pasiones, de hecho, ha hecho un curso en Le Cordon Bleu de Madrid. La aristócrata ha revelado que su intención es abrir un restaurante en la finca El Rincón, la propiedad que pertenecía a su padre y que, tras llegar a un acuerdo con Esther Doña, van a gestionar entre su hermano Manolo y ella. En unas declaraciones a Vanitatis, la Marquesa de Griñón ha confirmado que la gastronomía es una parte importante de su vida y que espera que este nuevo proyecto sea un éxito. Además del tema gastronómico, Tamara está completamente inmersa en el rodaje de la docuserie sobre su día a día para Netflix, una iniciativa con la que está muy contenta.