El éxito de Antena 3 es indudable. Después de estar triunfando con una nueva edición de Tu cara me suena, la cadena ha dado una nueva oportunidad a El Desafío, un talent show que acaparó un gran éxito en su primera temporada y que regresará muy pronto a la parrilla del canal con el objetivo de batir sus marcas.

Desde Antena 3 han querido provocar la máxima expectación entre la audiencia al desvelar algunos detalles y novedades con los que intentará superar el récord de share. Entre estos, está la incorporación de un nuevo rostro de lo más conocido al equipo de jueces. Este es nada más y nada menos que el de Pilar Rubio, que como experta en este tipo de situaciones, tendrá que afrontar la labor que supone valorar cada semana los esfuerzos de los participantes junto a Santiago Segura y Juan del Val, cogiendo así el testigo de Tamara Falcó.

Haciendo referencia a los concursantes, en esta ocasión El Desafío contará con la presencia de los VIP más conocidos dentro de nuestras fronteras. Estos son Jesulín de Ubrique, María Pombo, Omar Montes, Raquel Sánchez Silva, Norma Duval, El Monaguillo, Juan Betancourt y Lorena Castell. Una serie de famosos que irán a por todas en este nuevo proyecto e intentarán no pasar desapercibidos para el elenco que posteriormente valorará sus pruebas.

Manteniendo su esencia

Si algo hace que el programa sea especial es la cronología de su programación. El objetivo principal de los participantes es el de cumplir los retos que el programa les pone de manera semanal, superando también las pruebas que van surgiendo en cada gala. Programa tras programa, el público es partícipe de cómo los famosos se preparan todas las pruebas a través de entrenamientos, intentando así cumplir con las expectativas del exigente jurado y, en el mejor de los casos, alcanzar la victoria.

Además de ser un espacio dedicado al entretenimiento, cada participante tendrá oportunidad de demostrar su capacidad de superación. Una tarea muy difícil en la que intervendrán los mejores especialistas y profesionales, trabajando codo con codo con los VIP para llevarlos al límite en algunas pruebas como la de la famosa Apnea, una de las más temidas y a la que todos se enfrentarán para arrebatar el testigo a Jorge Sanz, con un récord establecido en 4’37 minutos.

Su frescura y originalidad han conseguido que El Desafío forme parte de la familia de grandes formatos de entretenimiento en Atresmedia Televisión, sumándose a otros grandes títulos que triunfan dentro y fuera de nuestras fronteras. Entre estos están La Voz, Pasapalabra, ¡Boom!, ¡Ahora caigo!, La ruleta de la suerte, ¿Quién quiere ser millonario?, Atrapa un millón, Mask Singer: adivina quién canta o Veo cómo cantas. Pero, sin duda, se lleva la palma Tu cara me suena, un formato que ha conseguido ser la máxima competencia de Telecinco, que pese a haber intentado aumentar su share con algunas entregas como Montealto, no ha conseguido hacer sombra a un fenómeno que va in crescendo con el paso de las semanas.