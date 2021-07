Sergio Ramos y Pilar Rubio ya tienen destino: París

«No tengo ni idea, de momento voy día a día y realmente es lo que me importa, centrarme en lo que estoy haciendo en este momento, intentar hacerlo lo mejor posible y ya se verá qué hacemos mañana», afirmaba Pilar Rubio este martes cuando se le preguntaba sobre su futuro y el de familia. Tras la salida de su marido, Sergio Ramos, del Real Madrid, la incógnita estaba sobre ellos, pues el fichaje del sevillano marcaría su próximo destino.

Tras guardar el misterio, este jueves se ha conocido por fin el destino del ya ex capital del equipo blanco, el Paris Saint-Germain, según informa RMC Sport. Tras varias semanas sonando con fuerte, por fin se ha cerrado el trato del andaluz con el club galo, en el que juegan otros españoles como Pablo Sarabia o Ander Herrera.

Sin duda, se trata de una buena elección, pues además de ser un club con gran historia y en una buena posición, que esté en París facilita las cosas, pues el vuelo entre las capitales de Francia y España dura poco más de 2 horas. Se trata de un contrato inicial de dos años, por lo que la opción de que la familia se ‘divida’ y Pilar se quede en Madrid con los niños mientras Sergio juega en la ciudad del Sena tiene poca fuerza.

Eso sí, todo apunta a que la madrileña viajará de forma muy habitual a Madrid, este este martes también desvelaba durante su paso por ‘El Hormiguero’ que estaría presente en la próxima temporada. Fue su jefe, Pablo Motos, el que aprovechó para preguntarle cuáles eran sus planes tras el verano y es que ese día la colaboradora empezaba sus vacaciones veraniegas.

Unas semanas abrazados a las evasivas

Llegar a esta decisión y fichar por el PSG ha estado rodeado de misterios. Si bien acceder a Sergio era un poco más difícil, cuando Pilar se ha puesto delante de los focos y se le ha preguntado por su futuro optó por contestar con discurso tan enigmático como tópico.

Ahora que el futuro laboral del de Camas está resuelto, además de pensar en el traslado a la ciudad de la luz, Pilar y Sergio pueden ir pensando en sus vacaciones de verano. El destino, como todos los años, es una gran incógnita, no solo porque apuestan por disfrutar en la intimidad de su familia, también porque no las planean con mucha antelación. Así lo desvelaba ella misma en su última aparición pública: «Hace ya muchos años, desde que empecé a trabajar en televisión hace 25 años, que ya no me puedo plantear unas vacaciones planificadas porque realmente nosotros trabajamos un poco al día. Este mes tengo que estar trabajando, estaré aquí en Madrid y cuando ya termine mis compromisos profesionales pues pensaré en las vacaciones».

Sin duda, una temporada estival muy diferente para Pilar Rubio y Sergio Ramos, pues entre medias tienen muchas cosas que pensar y planificar, siempre con París en el punto de mira.