Vania Millán y Julián Bayón dan todos los detalles para su gran día

Vania Millán y Julián Bayón están de enhorabuena. La pareja pasará por el altar el próximo verano y poco a poco van dando a conocer nuevos detalles de cara a su gran día. A través de una entrevista con la agencia de prensa Gtres han desvelado todo lo que les aguarda en una fecha que han debido posponer a consecuencia de la pandemia.

El enlace tendrá lugar durante la etapa estival, en Madrid, junto a familiares y amigos. Además han explicado cómo fue su fatídica experiencia en Punta Cana, después de que él diese positivo en coronavirus y ambos se tuvieran que quedar confinados en la República Dominicana.

Aunque su idea es casarse, son conscientes de los hándicaps con los que se pueden encontrar por la pandemia: «Bueno, seguro, seguro, está visto que no hay nada, pero deseamos que sí, que este año por fin se pueda hacer y estamos en proceso de que ocurra». Confiesan que pese a todo tienen «todo planificado desde el primer intento». Eso incluye la alianza de compromiso: «Sí, desde ese momento ya estaba planificado. Las situaciones nos han hecho ir cambiando de fecha, adaptándonos, y ojalá este año se pueda hacer», comenta el reputado médico.

La pareja quiere casarse en verano «si no llegan los extraterrestres y nos sacan del planeta», pero no quieren lanzar las campanas al vuelo por si acaso. Por ello, no tienen fecha exacta todavía. Eso sí, tienen claro cómo imaginan ese día tan ilusionante: «Va a ser la gente querida y que queremos que esté y nos acompañe. Luego veremos la situación que está ocurriendo con el tema del coronavirus, gente que viaja de fuera, vamos a ver cómo la gente se puede adaptar. Va a ser al final, la gente que queremos que esté, tanto por su parte como por la mía, tenemos familia muy grande tanto por su parte como por la mía, así que ya solo con la familia va a ser mucha gente. La idea es que sea con amigos y gente querida». Vania Millán sueña con un traje muy concreto del que desvela pinceladas: «Blanco siempre, pero todavía no lo tengo. He visto, pero no he elegido. Hay tiempo todavía».

Algo más resignados se muestran con el asunto de ser papás, algo que les está costando más de lo que desearían: «Terminamos en noviembre con el tratamiento, no salió adelante y como dije, me tomo un descanso y después de la boda, pues habrá que empezar otra vez. Qué vamos a hacer», dice Vania. Por su parte, Julián Bayón se muestra optimista: «Hay que adaptarse. Al final, nos ha venido así, lo aceptamos y, por supuesto, seguimos con la ilusión y con las ganas de seguir intentándolo. A veces hay que frenarse un poquito, darse un tiempo, calmarse, y luego con el tiempo ya se verá».

Por último, Vania Millán no deja pasar la oportunidad de elogiar a su excuñada Pilar Rubio cuando le preguntan por ello: «A ella le queda todo bien y yo la veo bien. Es una mujer que se super adapta, super trabajadora, súper luchadora».