Vania Millán no ha empezado el año con demasiado buen pie. Lo que empezaba siendo un viaje de ensueño a Punta Cana ha acabado convertido en pesadilla. La modelo ha acabado confinada en el hotel que se encuentra junto a su novio después de que éste diera positivo en Covid-19. Durante los próximos días no podrá salir de su alojamiento bajo ningún concepto. Ha sido ella quien lo ha contado y dado todos los detalles en sus redes sociales.

«Mis nuevas vistas por unos días. Nos tocó. Confinados en punta Cana. Esperando nuestro negativo para volver a casa. Mirando el lado bueno, estamos bien, sin síntomas preocupantes. En el hotel nos apartan pero nos tratan bien. ¡Volveremos!», ha escrito a través de una storie desde el balcón del alojamiento.

Lo que ha hecho Vania Millán es todo un sacrificio por amor puesto que ella ha dado negativo en los test que se ha realizado. Eso hicieron que las autoridades sanitarias le dieran la opción de volverse a España o de quedarse allí junto a su pareja, encerrada junto a él. La madrileña optó por no dejar solo a Julián Bayón.

Con una storie de ambos tumbados en la cama, la ex de René Ramos anuncia su decisión. No tiene miedo al contagio y prefiere estar junto a su pareja antes que dejarla sola en un país desconocido. Ambos volverán a territorio patrio tan pronto como den negativo. Sus vacaciones han sido accidentadas por este motivo. Apenas han podido disfrutar de unos pocos días en Punta Cana, pero ya han declarado que volverán de nuevo para recuperar el tiempo perdido.

Vania Millán siempre se ha mostrado muy abierta en sus redes sociales. Acostumbra a compartir con sus seguidores todo aquello que le sucede o le preocupa. Por ejemplo, no tuvo ningún problema en contar que no lograba ser madre y que eso es algo que le había lastrado: «A veces nos pasan cosas que nos hacen pararnos y mirar hacia lo más profundo de uno… Así me pasó a mí el otro día… y reconozco que ahora mismo estoy en un limbo de confusión… Sabía que podía ser difícil lo de ser madre pero reconozco que me he quedado un poco tocada cuando me entero que después de todo el proceso pues no es posible implantar nada y que parto de nuevo de cero… me tocó aceptar mi realidad… aunque no rendirme… pues no digo que no lo intentaré otra vez… pero ya en mi hay algo diferente… soy de las que piensan que todo pasa por algo… ahora me toca aprenderlo a ver… y pido a Dios que me de la paciencia, la claridad y la fuerza para entender 🙏».

Vania Millán y Julián Bayón mantienen una relación sentimental sólida. La pareja anunció su boda en mayo de 2020 pero aún no han creído conveniente celebrarla dada las circunstancias pandémicas que se viven desde hace dos años.